Gimnasia dejó escapar dos puntos de oro

Cuesta diseccionar esta igualdad 2 a 2 de Gimnasia ante el débil Banfield de Pedro Troglio. Fue un partido con muchos matices que tendrán tantos análisis como miradas. ¿Mereció ganar? Claro que sí, aunque en el segundo tiempo bajó su rendimiento. ¿Regaló dos puntos? Claramente sí. Además, hicieron ruido los últimos cambios del Pata Pereyra, que buscó una línea de cinco defensores como respuesta a cambios de características pero no de sistema en el Taladro. Sin embargo, si el tremendo remate de David Zalazar -con un paso fugaz y poco exitoso por el Lobo en 2024- iba al banderín del córner y no al ángulo de Insfrán, se diría que el resultado no había corrido peligro porque Banfield casi no había inquietado al Lobo.

En el balance final, Gimnasia pagó más caro el penal que Lucas Janson se empecinó en patear (Zalazar y Auzmendi habían tomado antes la pelota) y le atajó Diego Rodríguez que los cambios de Pereyra, aunque el diario del lunes dejará la sensación de que volvió a meterse atrás, aunque ya desde el inicio del complemento el equipo no tenía el control del juego.

Las variantes polémicas fueron los ingresos de Renzo Giampaoli y Marcelo Torres por Zalazar y Auzmendia. Más allá de que mucha gente entienda que con cinco defensores invitó al rival atacarlo, antes del minuto 45 Manuel Panaro había tenido un mano a mano e Insfrán no había pasado sobresaltos. De todos modos, tres centrales, Steimbach y Silva en los laterales, un medio Nacho Fernández-Seoane-Panaro con Colazo y Chelo Torres colgados no pareció una estructura para dar por cerrado el partido. El golazo del “Ratu” Zalazar arruinó todos los planes de Pereyra y el Lobo pagó alto precio, porque la entidad del rival casi obligaba a que los tres puntos quedasen en el Juan Carmelo Zerillo.

El partido pareció salir, casi de movida, de acuerdo a los planificado. Antes de los dos minutos, Gimnasia desperdició una enorme chance para abrir el marcador. Llegó al fondo Pedro Silva, quien envió el centro al medio del área para Agustín Auzmendi y su remate dio en el caño derecho de Diego Rodríguez. Se salvó el Taladro en la primera jugada de riesgo.

Lucas Janson buscó confianza con la ejecución del penal y el posible 2-0 se convirtió en 1 a 1

El Lobo mantuvo la iniciativa pero sin posibilidades concretas sobre el arco del Taladro, más allá de una pelota cruzada por Nacho Fernández que Lucas Janson no alcanzó a conectar. Cuando parecía que le faltaba la última puntada, el equipo del Pata abrió el partido desde la pelota quieta: un córner desde la derecha de Nicolás Barros Schelotto encontró la cabeza de Agustín Auzmendi en el segundo palo para poner la historia 1-0 para el local.

Con el gol, creció la confianza tripera. Un remate cruzado a rastrón de Pedro Silva no se fue lejos del poste izquierdo del Ruso Rodríguez. Y tras una buena pausa y mejor centro de Auzmendi, Nicolás Barros Schelotto cabeceó muy desviado.

Aunque mermó el control del juego del equipo albiazul, Gimnasia tuvo una gran posibilidad para aumentar la ventaja con un claro penal que le cometieron a Pedro Silva. Lo pidió Lucas Janson, pero Diego Rodríguez adivinó el destino y sacó el remate. Para peor, a los 38 minutos un remate de Lautaro Gómez pegó en el palo y se metió para marcar el 1 a 1 ante la incredulidad de todo el Bosque. En la última de la etapa, Rodríguez le ahogó el segundo grito a Auzmendi.

En el inicio del segundo tiempo, Gimnasia no pudo sostener la presión y el juego de la primera mitad. Insfrán tuvo que exigirse ante un remate de Favio Álvarez, aunque enseguida Maxi Zalazar probó de lejos y casi sorprende a Diego Rodríguez.

Ariel Pereyra buscó mejorar al equipo con las salidas de los primos Barros Schelotto, reemplazados por Alexis Steimbach y Agustín Colazo. Y el Lobo tuvo premio inmediatamente, porque el Ruso envío un buen centro desde la derecha, Auzmendi la bajó hacia el centro del área y Pedro Silva Torrejón apareció para poner el 2 a 1 para el Lobo.

Entró Panaro para jugar abierto por la izquierda y tuvo el tercero con un remate arriba del travesaño desde dentro del área y con un mano a mano que el Ruso Rodríguez le tapó con su pierna izquierda. Renzo Giampaoli, de cabeza, también estuvo cerca del gol.

Sin embargo, una pelota larga de Renzo Malanca para David Zalazar tuvo el infortunio del resbalón de Steimbach para un disparo y un golazo de otro partido. En el final, todo Gimnasia protestó por una mano dentro del área de Banfield pero Baliño dijo no y al Lobo se le escaparon dos puntos valiosísimos.

PRIMER GRITO El lateral izquierdo Pedro Silva Torrejón tuvo ayer su bautismo de gol con la camiseta de Gimnasia. El ex defensor de Boca fue autor del segundo tanto del equipo que dirige el Pata Perfeyra, a los 17 minutos del complemento.