Gimnasia levantó la sanción a dos socios acusados por los incidentes en la escandalosa Asamblea del año pasado

En las últimas horas, se conoció que la dirigencia de Gimnasia resolvió el pasado 3 de marzo la suspensión provisoria del castigo que pesaba sobre dos socios por la escandalosa asamblea celebrada en octubre del años pasado. Con esta medida, ambos hinchas recuperaron la plenitud de sus derechos estatutarios y mantienen su condición activa en el padrón.

La Comisión Directiva anterior había señalado a los individuos como los autores materiales de las agresiones físicas contra las autoridades del Club. Frente a la inhabilitación impuesta en su momento, los acusados acudieron al ámbito judicial y presentaron un recurso de amparo para exigir su inmediata reincorporación.

El escándalo se desató el pasado 30 de octubre de 2025, durante una Asamblea Anual Ordinaria que derivó en un caos institucional absoluto. Aquella jornada reunió a más de 1.500 socios e incluyó el rechazo mayoritario a la Memoria y al Presupuesto del año 2026, aunque los presentes brindaron el visto bueno al Balance con un superávit de cuatro mil millones de pesos.

El cónclave estuvo dominado por un clima de suma hostilidad, con severos reproches por el cambio de un cheque y quejas por la falta de reducción de la deuda del club pese a las transferencias millonarias de figuras como Benjamín Domínguez, Alan Lescano, Rodrigo Castillo, Ignacio Miramón y Felipe Sánchez.

El nivel de violencia escaló de manera drástica luego de un intento de disculpas públicas por parte del entonces secretario general, Oscar González Arzac, quien reconoció graves fallas en su administración. Lejos de calmar los ánimos, sus palabras desataron la furia de los asistentes.

La multitud reaccionó con el lanzamiento de botellas, vasos y sillas hacia el sector de la comisión. En medio del descontrol, el presidente de aquel momento, Mariano Cowen, recibió un impacto con un micrófono, mientras que otro directivo sufrió un golpe con una butaca.

La irrupción del personal de seguridad privada enfureció aún más a la masa societaria y la reunión culminó de la peor manera, con corridas e insultos que forzaron la huida de los dirigentes.