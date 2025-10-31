Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Ya podés conseguir la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Deportes |Gimnasia sigue en una crisis futbolística e institucional

Fue una Asamblea caliente y bochornosa

Con 1.206 socios (récord) se realizó una reunión con piñas, insultos y repudio. La CD sólo logró aprobar el balance. Se desaprobaron la Memoria y el Presupuesto 2026

31 de Octubre de 2025 | 04:49
Edición impresa

La Asamblea Anual Ordinaria en Gimnasia estuvo a la altura del presente institucional y futbolístico: fue un escándalo, bochornosa y no fueron aprobados dos de los temas en discusión. Una imagen triste que el Club tendrá que reparar lo antes posible para volver a mejorar en todas sus facetas.

Concretamente los 1206 socios presentes no aprobaron la Memoria ni el Presupuesto 2026, aunque sí dieron el visto bueno con el Balance, que como ya se informó arrojó un superávit de 4 mil millones de pesos.

Pero la situación es tan delicada y el descontento tan marcado que ya desde el inicio la Asamblea estuvo marcada por el griterío, los insultos y los cánticos casi en la cara de una Comisión Directiva que se sentó frente a los socios para escuchar el descontento. “Que se vayan todos...”.

Pero luego del pedido de disculpas del secretario general Oscar González Arzac el grupo lejos de tomarlo positivamente se encendió más. “Les queremos pedir disculpas, fuimos un desastre”. Los socios se pusieron de pie y comenzaron a lanzar botellas, vasos, sillas y todo lo que encontraron por delante. El propio presidente Mariano Cowen fue golpeado por un micrófono y un compañero suyo recibió el golpe con una silla de parte de otro socio.

Entonces intervino seguridad privada, lo que despertó mayor bronca de los presentes. Hasta que no se fueran esas personas con camperas negras la reunión no continuaba. Eso sucedió casi media horas después, cuando reanudó esta Asamblea a esa altura ya bochornosa.

El candidato a presidente Carlos Anacleto mocionó desaprobar la Memoria, en repudio a la gestión de los tres años y no así el balance para evitar problemas a futuro. En tanto que otro candidato, Diego Patiño, pidió que se desaprueben las dos cosas. Finalmente los socios rechazaron la memoria y aprobaron el balance.

LE PUEDE INTERESAR

Zaniratto perfila el once para ir al Monumental

LE PUEDE INTERESAR

Medina: un partido aparte con el club que lo vio nacer

Entre las muchas críticas se escucharon dudas respecto a un cheque cambiado por millones de pesos con pérdida para el Club y una deuda igual al momento de asumir pero con ventas de varias “joyas” como Benjamín Domínguez, Alan Lescano, Rodrigo Castillo, Ignacio Miramón y Felipe Sánchez, entre otros.

Finalmente se trató el presupuesto 2026 ya otra vez con un clima caliente e imposible para el diálogo y hasta alguna charla posible. Otra vez los sillazos, insultos y corridas a una Comisión Directiva que tuvo que dejar el lugar de la peor manera, de una Asamblea caliente y bochornosa a la vez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La CD buscará dinero para cerrar 2025

Fútbol Infantil

Turf - Programas y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nuevo COU de La Plata: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

La Plata: qué se sabe del asesinato a balazos y cuchillazos

En fotos y videos | La Asamblea de Gimnasia terminó con sillazos y con una fuerte desaprobación a la Comisión

VIDEO. Atraparon al cómplice del hombre que baleó a una cajera en La Plata: conducía un Uber en Capital Federal

Morena Rial seguirá en la cárcel: los argumentos del por qué le negaron la prisión domiciliaria

Cómo le fue al Pincha de local ante Boca en 10 años

VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
+ Leidas

Fue una Asamblea caliente y bochornosa

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó

El escrutinio definitivo ratificó resultados

En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones

Wanda y el video en las favelas… ¡con el permiso del Comando Vermelho!

Milei con gobernadores: en busca de apoyo a las reformas

Zaniratto perfila el once para ir al Monumental

Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Últimas noticias de Deportes

Zaniratto perfila el once para ir al Monumental

Medina: un partido aparte con el club que lo vio nacer

Preocupación en River por la rodilla de Montiel

Central y Riestra buscan seguir en lo más alto de la Zona B
La Ciudad
De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Amplia agenda platense para celebrar Halloween
El Club Caminos sueña en grande con apoyo de futuros arquitectos
En Acerías Berisso, otra vez tensión
Policiales
Sin atenuantes: perpetua por un femicidio en Romero
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
Encañonaron a dos mujeres durante un feroz robo
El sospechoso del incendio fatal continúa internado
Espectáculos
Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
Vuelven los Gritos en el Planetario
Rebelión ficcional: una obra con dos finales se suma a la cartelera
More seguirá presa: le negaron domiciliaria y le dictaron preventiva
LiberArte: puente cultural entre Argentina y Alemania
Política y Economía
Milei con gobernadores: en busca de apoyo a las reformas
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
Salarios por productividad y tope a las indemnizaciones
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
“Los cambios serán cuando los considere necesario”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla