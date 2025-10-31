Fue una Asamblea caliente y bochornosa

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
Con 1.206 socios (récord) se realizó una reunión con piñas, insultos y repudio. La CD sólo logró aprobar el balance. Se desaprobaron la Memoria y el Presupuesto 2026
La Asamblea Anual Ordinaria en Gimnasia estuvo a la altura del presente institucional y futbolístico: fue un escándalo, bochornosa y no fueron aprobados dos de los temas en discusión. Una imagen triste que el Club tendrá que reparar lo antes posible para volver a mejorar en todas sus facetas.
Concretamente los 1206 socios presentes no aprobaron la Memoria ni el Presupuesto 2026, aunque sí dieron el visto bueno con el Balance, que como ya se informó arrojó un superávit de 4 mil millones de pesos.
Pero la situación es tan delicada y el descontento tan marcado que ya desde el inicio la Asamblea estuvo marcada por el griterío, los insultos y los cánticos casi en la cara de una Comisión Directiva que se sentó frente a los socios para escuchar el descontento. “Que se vayan todos...”.
Pero luego del pedido de disculpas del secretario general Oscar González Arzac el grupo lejos de tomarlo positivamente se encendió más. “Les queremos pedir disculpas, fuimos un desastre”. Los socios se pusieron de pie y comenzaron a lanzar botellas, vasos, sillas y todo lo que encontraron por delante. El propio presidente Mariano Cowen fue golpeado por un micrófono y un compañero suyo recibió el golpe con una silla de parte de otro socio.
Entonces intervino seguridad privada, lo que despertó mayor bronca de los presentes. Hasta que no se fueran esas personas con camperas negras la reunión no continuaba. Eso sucedió casi media horas después, cuando reanudó esta Asamblea a esa altura ya bochornosa.
El candidato a presidente Carlos Anacleto mocionó desaprobar la Memoria, en repudio a la gestión de los tres años y no así el balance para evitar problemas a futuro. En tanto que otro candidato, Diego Patiño, pidió que se desaprueben las dos cosas. Finalmente los socios rechazaron la memoria y aprobaron el balance.
Entre las muchas críticas se escucharon dudas respecto a un cheque cambiado por millones de pesos con pérdida para el Club y una deuda igual al momento de asumir pero con ventas de varias “joyas” como Benjamín Domínguez, Alan Lescano, Rodrigo Castillo, Ignacio Miramón y Felipe Sánchez, entre otros.
Finalmente se trató el presupuesto 2026 ya otra vez con un clima caliente e imposible para el diálogo y hasta alguna charla posible. Otra vez los sillazos, insultos y corridas a una Comisión Directiva que tuvo que dejar el lugar de la peor manera, de una Asamblea caliente y bochornosa a la vez.
