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PRETENDE SEGUIR EN RACHA EN EL ARRANQUE DE LA LIGA ARGENTINA DE BÁSQUET

Gimnasia: quiere volver a embocarla

Después de vencer en el debut a Central Entrerriano, el Lobo se mide esta noche frente a Ciclista de Junín, en el Polideportivo de “Victor Nethol” de la sede albiazul
El plantel de gimnasia tras del triunfo en el debut del torneo / GELP

Por Redacción

Gimnasia hará su segunda presentación en la Liga Argentina de Básquet, cuando esta noche se mida con su par de Ciclista de Junín. El partido, que comenzará a las 21:00, volverá a tener como escenario al Polideportivo “Víctor Nethol” de la sede social albiazul de calle 4.

En el caso de Gimnasia debutó la presente temporada en la Liga con una victoria como local sobre Central Entrerriano por 79 a 75, en el partido que se disputó el pasado viernes.

Por su parte, Ciclista de Junín hará su presentación hoy en nuestra ciudad, en el marco de la segunda fecha de la Conferencia Sur de dicho certamen de ascenso, donde el año pasado Gimnasia alcanzó una de las semifinales teniendo como rival en ese cruce a Lanús.

El Lobo, ahora dirigido técnicamente por Fernando Andrés Calvi -después de la salida como entrenador de Fabián Renda tras haber estado seis años al frente del equipo- tuvo un debut con irregularidades frente a Central Entrerriano.

Arrancó bien el partido para Gimnasia, pero sobre el cierre del primer cuarto, un triple de Justo Javier Catalín puso arriba en el marcador a Central Entrerriano por 19 a 16. El segundo parcial no tuvo mayores modificaciones en el juego, pero otra “bomba de tres”, en este caso de Fausto Moussa, hizo que el conjunto visitante se vaya al descanso por mínima diferencia: 35 a 34.

La segunda parte del encuentro tuvo a un conjunto albiazul asumiendo el protagonismo. Por lo que cerró el tercer parcial arriba con un escaso margen a su favor: 57 a 54.

El último cuarto fue una montaña rusa, pero Gimnasia tuvo mejor final. Raúl Pelorosso anotó un triple clave y lo siguió Matías Gastón Cueva con otra bomba desde 6,75 para darlo vuelta y alejarse con 43 segundos por jugar: 77-73. Lucio Castellani lo sentenció en su visita a la línea de tiros libres y Gimnasia se quedó con un triunfazo en el inicio de la temporada, 79 a 75.

En el Lobo se terminó destacando el cubano Joan Carlos Gutiérrez Conde como máximo goleador de su equipo y del partido al anotar 20 tantos. El nacido en La Habana, de 23 años, también fue el líder en rebotes con 15 como así en tapas y recuperaciones con 3 y 2, respectivamente. Entre tanto, Raúl Pelorosso resultó ser el principal asistidor con 9.

En tal sentido, Gimnasia superó el primer examen que siempre resulta ser difícil para cualquier equipo, pero contó con el apoyo de su gente en el Polideportivo de calle 4.

Para esta noche Gimnasia, como quedó dicho, tendrá como rival a Ciclista Juninense, que hará su presentación en la edición de la Liga Argentina de Básquet 2026-27.

El equipo juninense tiene como entrenador a Leandro Genovese: mientras que cuenta como extranjero principal: el escolta estadounidense Cameron Williams.

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