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DIEGO DE LA PINTA FORMA PARTE DEL NUEVO CUERPO TÉCNICO DEL CONJUNTO MENS SANA

Un asistente con acento español para el Lobo

El español Diego De La Pinta también tiene raíces en Argentina / IA

Por Redacción

Diego De La Pinta, con recorrido en España, México y Dinamarca, se sumo al cuerpo técnico del básquet albiazul que tiene como cabeza a Fernando Calvi para aportar estadística avanzada y análisis de datos al plantel profesional.

De La Pinta trabaja sobre datos que él mismo procesa a partir de la información de los partidos, con un software propio desarrollado a lo largo de estos años y con plataformas profesionales como Synergy e Instat, utilizadas por clubes de todo el mundo.

Sobre su aporte, De la Pinta dijo que “no tenemos que equivocarnos e idealizar el dato. No es magia, son números. El dato no nos va a hacer ganar partidos, pero quizá sí consiga que minimicemos los errores y veamos las oportunidades que nos hagan ganar partidos”. Y agrega: “Lo que puedo aportar son números basados en el juego, para dar al staff técnico la máxima información posible para que ellos trabajen”.

Nacido en Palencia, al norte de España, De La Pinta juega al básquet desde chico y es entrenador desde los 16 años. Su interés por los datos llegó durante la pandemia. “En el confinamiento me entró la curiosidad por estudiar el más mínimo detalle en torno a cada acción que se producía en el juego”, afirmó. Esa curiosidad lo llevó a reunir bibliografía y a cursar un máster en estadística avanzada y datos.

La conexión con Gimnasia tiene raíces en nuestra ciudad, ya que su esposa, con quien está en pareja hace 12 años, nació en España, pero toda su familia es de La Plata, y cada año viajaban para visitarla. “Mi suegro es hincha fanático del Lobo y supo transmitírmelo hasta que viajé por primera vez a Argentina y pude comprobarlo con mis propios ojos”, apuntó.

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