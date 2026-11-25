La Liga Profesional de Fútbol confirmó la nómina completa de autoridades encargadas de controlar los cuatro compromisos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Mercado Libre Clausura 2026. De acuerdo con el cronograma dado a conocer, Darío Herrera fue designado como árbitro principal para el duelo que protagonizará Gimnasia ante el ganador de la llave entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Herrera contará con Pablo González y Adrián Delbarba como asistentes en las bandas, mientras que Maximiliano Macheroni oficiará como cuarto árbitro. Por su parte, la cabina tecnológica estará bajo la supervisión de Germán Delfino en el VAR y Diego Verlota en el AVAR.

El resto de los partidos:

Vélez – Independiente Árbitro: Facundo Tello Asistente 1: Juan Pablo Belatti Asistente 2: Gabriel Chade Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora VAR: Salomé Di Iorio AVAR: Sebastián Habib

Instituto – River Árbitro: Nazareno Arasa Asistente 1: Facundo Rodríguez Asistente 2: Miguel Savorani Cuarto árbitro: Brian Ferreyra VAR: Lucas Novelli AVAR: Laura Fortunato

Rosario Central – Barracas Central Árbitro: Pablo Dovalo Asistente 1: Maximiliano Del Yesso Asistente 2: Diego Bonfá Cuarto árbitro: Pablo Giménez VAR: Silvio Trucco AVAR: Mariano Ascensi