Tras asegurar su clasificación entre los ocho mejores del Torneo Clausura 2026, Gimnasia aguarda por la definición de su próximo adversario, que saldrá del choque que disputarán esta noche desde las 21 Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera. Mientras se completa el cuadro de los octavos de final, la AFA, la Liga Profesional y los organismos de seguridad mantuvieron contactos durante esta mañana para delinear un primer borrador de días y horarios, aún pendiente de confirmación oficial.

De acuerdo con el esquema preliminar, el compromiso del Lobo se disputará durante este fin de semana, aunque la jornada exacta depende de dos escenarios posibles. En caso de que avance Boca Juniors, el cruce quedaría programado para el domingo por la noche, mientras que el duelo entre River Plate e Instituto se jugaría el sábado.

Por otro lado, si clasifica Independiente Rivadavia, el partido de los mendocinos ante el Lobo se adelantaría al sábado y el enfrentamiento del Millonario pasaría al domingo. No obstante, otra versión dentro de la organización indica que las fechas asignadas en el boceto inicial podrían sostenerse sin alteraciones al margen del vencedor en La Bombonera.

Más allá de la llave que involucra al conjunto tripero y del choque entre River e Instituto, los organizadores buscan evitar superposiciones televisivas y operativas en una agenda cargada. El sábado a las 17 se jugará en Montevideo la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras, mientras que el domingo a las 20.15 la Selección Argentina femenina enfrentará a Alemania en un encuentro amistoso.

Asimismo, el partido entre Vélez e Independiente se podría disputar el sábado desde las 20 horas. Mientras que el choque entre Rosario Central y Barracas se jugaría el domingo a partir de las 17.45 horas.

En consecuencia, la franja horaria de todos los partidos de cuartos de final quedará sujeta a estos dos eventos internacionales para evitar coincidencias en la grilla. Una vez superada esta instancia entre sábado y domingo, el certamen continuará con las semifinales y desembocará en la gran final, pactada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.