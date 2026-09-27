¡Guardia alta! Facundo Tello será el árbitro de Estudiantes vs. Platense por Copa Argentina

Luego de la polémica actuación de Darío Herrera en la Supercopa Internacional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el árbitro que impartirá orden en el duelo de Estudiantes ante Platense por Copa Argentina. Facundo Tello, uno de los jueces con mejor reputación en la actualidad, fue el elegido para dirigir el próximo jueves a las 21.15.

El juez de 44 años dirigió en 24 oportunidades al Pincha con un saldo de 12 victorias, ocho empates y cuatro derrotas. La última derrota que le tocó arbitrar al referí de Bahía Blanca fue hace más de tres años, cuando Gimnasia derrotó al León en el Bosque para ganar el clásico platense después de 13 años.

Asimismo, Tello no expulsa un jugador a Estudiantes desde hace más de cinco años. En aquella oportunidad, Fernando Tobio recibió una tarjeta roja por una brusca infracción en un partido donde el Pincha venció por 2-1 a River en el debut de Ricardo Zielinski como técnico del equipo platense.

Sin embargo, los ojos del Pincha deberán estar puestos en el VAR que quedó a cargo de Nicolás Ramírez. El árbitro de 39 años viene de tener una polémica actuación en el encuentro del pasado lunes que terminó con derrota de Estudiantes ante Lanús en La Fortaleza.

“Hoy me voy preocupado por el arbitraje. No me gustó nada. No me gusta hablar de los árbitros en una derrota. Es la primera vez que me voy a exponer. Pero la verdad es que Ramírez viene de un arbitraje muy malo contra nosotros en Copa Argentina. Ramírez viene teniendo arbitrajes muy malos con nosotros”, expuso Alexander Medina hace algunos días.

Con esta declaración, el Cacique buscó exponer el mal arbitraje de Ramírez en octavos de final de Copa Argentina, donde le anuló de manera insólita un gol a Estudiantes frente a Barracas Central. Afortunadamente, el Pincha pudo sacar adelante el encuentro y derrotó al Guapo por 3-1.

La terna arbitral completa

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Facundo Rodríguez

4° Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Diego Verlotta