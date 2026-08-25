Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia vs Rosario Central y Estudiantes vs Newell's por la fecha 7

La Liga Profesional de Fútbol anunció este martes la programación de la fecha 7 del Torneo Clausura. En esta oportunidad, Gimnasia visitará a Rosario Central el próximo sábado y Estudiantes recibirá a Newell's el domingo. Además, Boca recibirá a Lanús y River visitará a Banfield.
Por un lado, el Lobo visitará al Canalla en el marco de la Zona B. El duelo comenzará a las 17, contará con la transmisión oficial de la señal ESPN Premium y tendrá a Darío Herrera en el rol de juez principal. El referí estará acompañado por los asistentes Gabriel Chade y José Castelli. La nómina para este partido se completa con Leandro Billanueva como cuarto árbitro, mientras que el sistema VAR estará bajo la supervisión de José Carreras, junto a Mariana De Almeida en la posición de AVAR.
Por otra parte, el Pincha recibirá a Newell’s para disputar su cruce correspondiente a la Zona A. El inicio de las acciones está pautado para las 19 y se podrá visualizar a través de la pantalla de TNT Sports. La máxima autoridad en el campo de juego será Juan Pafundi, secundado por Pablo Acevedo y Lucas Ripoli como jueces de línea. El puesto de cuarto árbitro le corresponderá a Damian Rubino. Finalmente, la revisión tecnológica por video quedará a cargo de Sebastián Habib, con el apoyo de Daniel Zamora como asistente de VAR.
La programación completa de la fecha 7:
Viernes 28 de agosto
19.00 Unión – Sarmiento (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
21.30 Boca – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Uziga
Sábado 29 de agosto
14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Sebastián Bresba
17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
VAR: José Carreras
AVAR: Mariana De Almeida
19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Gisella Bosso
21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Diego Romero
21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Franco Rioja
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Gastón Suárez
Domingo 30 de agosto
15.00 Banfield – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nelson Sosa
17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Carla López
19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Belén Bevilacqua
21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Germanota
Lunes 31 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Gastón Monsón Brizuela
19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Damian Rubino
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Daniel Zamora
21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Nahuel Viñas
21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Mihura
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