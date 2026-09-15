Gimnasia | Auzmendi, autocrítico: “Hablaremos acerca de lo que hicimos mal”

Agustín Auzmendi volvió a convertir y es el goleador tripero en el Clausura con 4 tantos. El delantero redondeó otro buen partido, también se quejó de la parcialidad del arbitraje de Sebastián Martínez pero se hizo cargo del bajón del complemento que terminó en un empate que calificó como “justo”.

- El equipo tuvo un muy buen primer tiempo y decayó mucho en la segunda parte.

- Sin dudas. Creo que hicimos un gran primer tiempo, neutralizamos a Argentinos que es un equipo que juega muy bien, llegamos, merecimos irnos con algún gol más de diferencia y el segundo tiempo fue muy flojo.

- Ariel Pereyra dijo que el arbitraje generó fastidio al cobrarles todas las “chiquitas” en contra. ¿Qué opinas?

- Coincido totalmente. Desde que le expulsaron al jugador por el VAR -que fue una clara expulsión- el árbitro nos fue metiendo en un arco. Nosotros nos hacemos cargo de lo nuestro, no fue un buen segundo tiempo y tuvimos errores pero el arbitraje influyó.

- ¿Le perdonaron la vida a Argentinos Juniors?

- Creo que en el primer tiempo merecimos irnos en ventaja por algún gol más. En el segundo tiempo nos costó mucho. Sirve para aprender que en estos partidos no nos podemos relajar un minuto.

- ¿Fue una decisión jugar unos metros más atrás en el segundotiempo o los empujó Argentinos?

- Creo que los dejamos venir y con pelotazos nos fue metiendo en nuestro arco. Después nos costó agarrar la pelota. Veré nuevamente el partido y seguramente en la semana hablaremos acerca de lo que hicimos mal.

- ¿Es un punto que se valora?

- Antes del partido sí, pero por como se dio te diría que no. Tendríamos que haber ganado, por eso nos fuimos calientes.

- ¿Perdieron dos puntos en vez de sumar uno?

- Creo que fue un tiempo para cada uno. Nosotros fuimos ampliamente superiores en la primera parte y ellos en el segundo. Por como se terminó dando todo, el empate está bien, pero nosotros queríamos ganar por como habíamos quedado con un hombre más.

- ¿Sentís que el tema arbitrajes los perjudica reiteradamente?

- No se por qué, pero viene pasando a lo largo del año. Nos han perjudicado. Sabemos que tenemos que seguir sumando, trabajando y aprendiendo de nuestros errores para lo que viene.

- Volviste a convertir, ¿qué te genera en los personal?

- Estoy contento por seguir aportándole al equipo desde donde me toque, pero quedé un poco caliente por el resultado. Por como se dio el trámite del partido queríamos quedarnos con los tres puntos.

- Es un muy buen momento tuyo.

- Sí, me estoy sintiendo muy bien. Estoy contento. Hay que seguir aprendiendo para dar lo mejor para el equipo.

- ¿Es más fácil cuando te sirven una pelota de gol como lo hizo Nacho Fernández?

- Tener a Nacho en nuestro equipo es fundamental, me dejó mano a mano con el arquero.