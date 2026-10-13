Cambio de arquero en Gimnasia: este jueves ante Huracán atajará Castillo e Insfrán va al banco

Gimnasia tendrá modificaciones importantes para visitar a Huracán este jueves, desde las 20, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Finalmente, Ariel Pereyra decidió cambiar al arquero y le dará la titularidad al colombiano Harlen Castillo, mientras que Alexis Steimbach y Pedro Silva Torrejón volverán a ocupar los laterales en reemplazo de futbolistas que no estarán desde el arranque.

La principal novedad pasa por el arco albiazul, donde Nelson Insfrán dejará su lugar después de una serie de actuaciones que generaron cuestionamientos entre los hinchas. El entrenador le dará una oportunidad a Castillo, quien llegó como refuerzo en el último mercado de pases y hasta el momento tuvo escasa participación con la camiseta tripera.

La decisión llega después del empate 1 a 1 ante Atlético Tucumán en el Bosque, encuentro en el que Insfrán volvió a quedar bajo la lupa por su intervención en el gol del conjunto visitante. Tras el partido, Pereyra había evitado confirmar su continuidad y anticipado que evaluaría quién estaba en mejores condiciones para afrontar el próximo compromiso.

Castillo tendrá así la posibilidad de defender el arco de Gimnasia en un partido exigente, en el que el equipo necesita mejorar su funcionamiento defensivo y volver a sumar de a tres. Su único antecedente oficial con el Lobo fue el encuentro ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina, por lo que el duelo en Parque Patricios marcará una nueva oportunidad para el arquero colombiano. En Atlético Nacional alternaba cada dos o tres partidos su titularidad, hasta que a mitad de año recaló en Gimnasia.

Los otros dos cambios estarán en la defensa. Alexis Steimbach ingresará por Bautista Barros Schelotto, quien sufrió una subluxación de hombro y quedó descartado para el encuentro del jueves. Steimbach ya había ingresado durante el partido ante Atlético Tucumán y ahora volverá a formar parte del once inicial.

En el lateral izquierdo, Pedro Silva Torrejón regresará a la titularidad en lugar de Matías Melluso. El defensor volvió a trabajar a la par de sus compañeros después de superar una lesión y está en condiciones de reaparecer frente al Globo.

El 11 sería Castillo; Steimbach, Conti, Martínez, Silva Torrejón; Zalazar o F. Torres, Miramón, Nacho Fernández, Janson o F. Torres; Colazo o M. Torres y Auzmendi