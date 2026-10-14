Nueva derrota de la Reserva tripera que complica su clasificación

La Reserva albiazul cayó frente a Banfield por 1 a 0 y quedó más comprometido para alcanzar uno de los lugares que clasifican a los playoffs cuando restan cuatro fechas para la finalización de la fase regular del Torneo Proyección Clausura.

Un gol de Mateo Lofaro en el inicio del partido terminó marcando la diferencia. El equipo albiazul -que no contó con Leonel Troncoso, citado por el Pata Pereyra a entrenar con Primera- buscó el empate y tuvo algunas buenas chances para igualar, especialmente en la primera mitad, pero no estuvo preciso en la definición y volvió con las manos vacías de Luis Guillón.

El equipo dirigido por Hernán Lisi inició el partido con Julián Kadijevic; Benjamín García, Lautaro Cenizo, Lucas Lamella, Mariano Ojeda; Joel González, Dylan Álvarez; Lautaro Napolitano, Benjamín Carbajo, Santiago Villarreal; Frnacisco Ballesteros.

En el equipo albiazul ingresaron Francesco Paradela por Álvarez, Santino López García por Napolitano y Benjamín Giachero (debutó en la divisional) por Ballesteros en una triple variante a los 19 minutos del complemento, mientras que más tarde ingresaron Jonathan Rodríguez por Villarreal y Vicente Spinetti en lugar de Carbajo.

El Lobo, que quedó con 17 puntos fuera de la zona de los cuatro clasificados, recibirá en la próxima fecha a Talleres.