"Jugadores...": el insólito cántico para la Selección Sub 19 en los Juegos Suramericanos 2026

La Selección argentina de fútbol Sub 19 vivió un momento curioso durante la disputa de la semifinal de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, ante Perú, al recibir insultos por parte de los simpatizantes. El cántico que llegó desde las tribunas cuestionó el rendimiento del conjunto local ante un rival que consideraban de mucha menor valía.

La canción se dio a los 35 minutos del segundo tiempo, con el encuentro todavía igualado, y el posterior tanto del mediocampista Santiago Espíndola le dio el triunfo por 1-0 a la Argentina y la clasificación a la final.

La Selección argentina volvió a definir un partido sobre la hora y, luego de haber logrado igualar ante Venezuela en el último minuto para superar la fase de grupos, su clasificación a la final llegó con reprobación por parte del público.

Cuando el encuentro aún iba empatado sin goles, en un duelo en el que Argentina se mostraba superior desde el apartado técnico pero no llegaba con suficiente peligro al arco rival, los hinchas perdieron la paciencia.

A pesar de tratarse de un seleccionado juvenil, compuesto por jugadores menores de 19 años y en cuya convocatoria solo dos futbolistas acumulan más de 10 partidos en Primera División, desde las tribunas bajó el popular cántico de “Jugadores...”, que cuestionó la actitud del equipo argentino ante un rival de bajo nivel: “A ver si se dan cuenta, que no juegan con nadie”.

Curiosamente, el representativo argentino pudo empezar a generar situaciones de gol luego de la canción y, cuando iban 44 minutos de la segunda parte, un derechazo bajo desde afuera del área del mediocampista de River Santiago Espíndola sentenció la fase.

Con la clasificación, el equipo que dirige Diego Placente se aseguró una medalla y espera rival entre Paraguay y Chile por el oro, en un partido a disputarse este viernes 25 de septiembre, desde las 15:00, para darle cierre a la extensa actividad a la que ha sido expuesto el estadio Marcelo Bielsa, de Newell´s.