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Juegos Suramericanos 2026: la Selección Sub 19 le ganó a Perú y va por la medalla dorada

FOTO: NICOLÁS BRAICOVICH

Por Redacción

La Selección Argentina Sub-19 derrotó 1-0 a Perú en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y avanzó a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde disputará la medalla de oro el próximo viernes a las 15.

El conjunto dirigido por Diego Placente resolvió un desarrollo favorable mediante una anotación agónica de Santiago Espíndola sobre el cierre del partido.

Pese a un inicio parejo en el que Nicolás Rengifo generó la primera llegada para el seleccionado peruano, el equipo argentino tomó progresivamente el control del campo.

A los 13 minutos, Franco Domínguez desaprovechó la ocasión más clara de la primera parte tras eludir al arquero Fabrisio Mesías y rematar desviado con el arco a su disposición.

Posteriormente, un disparo de distancia de Ramiro Tulián exigió la respuesta de Mesías antes del descanso.

El dominio local se acentuó en el complemento, ya que la Albiceleste acumuló aproximaciones mediante intentos de Ian Subiabre y una acción de Domínguez dentro del área chica a pase de Uriel Ojeda.

Sin embargo, la falta de contundencia y el desempeño defensivo de Perú mantuvieron la paridad hasta las instancias finales.

La resolución del encuentro aconteció a los 44 minutos del segundo tiempo; tras un saque lateral largo y un despeje defectuoso de la zaga rival, el mediocampista de River capturó el rebote en el área y ejecutó un remate potente que venció la resistencia del guardameta peruano.

Con este resultado, la representación argentina aseguró su presencia en la definición por el título suramericano en territorio rosarino, tras acceder previamente a las semifinales mediante un empate 1-1 ante Venezuela en la fase de grupos. Perú, por su parte, disputará el encuentro por la medalla de bronce.

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