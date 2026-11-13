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Italia sorprendió a Francia y España sigue intratable

Por Redacción

Italia le ganó 3 a 1 a Francia por la quinta fechad de la UEFA Nations League con goles de David Frattesi y Francesco Espósito, por duplicado, y alcanzó al elenco “Galo” en la cima del grupo 1 de la Liga A, donde ambos tienen diez puntos.

En un gran partido, la cuenta la abrió Michael Olisé a los diez minutos del primer tiempo tras un error garrafal de Gianluigi Donnarumma. El empate llegaría a los 26 del primer tiempo tras una buena jugada colectiva por izquierda, que derivó en un pase al medio el cual conectó Francesco Espósito.

Ya en el segundo tiempo, su hermano Sebastiano erraría un penal a los 17 minutos, y más tarde nuevamente Franceso se haría cargo de otro penal que esta vez fue adentro y puso el 3 a 1 definitivo, a los 30 minutos.

En el mismo grupo, Bélgica venció 2 a 1 a Turquía y quedó tercero con nueve unidades.

En otro partido, Inglaterra venció 2 a 1 a Croacia con tantos de Morgan Rogers y Harry Kane, de penal. Descontó Petar Sucic.

Precisamente, España se impuso por 2 a 0 ante República Checa con gol de Álex Baena y Marc Pubill.

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