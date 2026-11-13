Selección: primer amistoso en la nueva etapa sin Messi

En La Bombonera, la Selección Argentina recibe esta noche desde las 20 a Uruguay, en un amistoso de la fecha FIFA de noviembre.

Será el primer partido del equipo nacional desde el retiro de Lionel Messi y el penúltimo del año, ya que el martes 17 jugará ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Además, será la edición 198 del Clásico del Río de la Plata, con ventaja argentina en el historial: 92 victorias albicelestes, 58 uruguayas y 46 empates.

Argentina inicia una nueva etapa: es el primer partido que juega desde la despedida de Lionel Messi. El entrenador, que continuará al frente del equipo nacional hasta 2030, armó una lista de 28 jugadores con novedades como Aarón Anselmino y Mariano Troilo, el regreso de Gonzalo Montiel y la presencia de Emiliano Martínez, que se recupera de una fractura de mandíbula y es la gran incógnita.

No están en esta primera convocatoria Cristian Romero, Lautaro Martínez ni Nicolás González por lesión, y tampoco fueron citados Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Scaloni no convocó a jugadores de Boca por la final de la Copa Sudamericana y la semifinal de la Copa Argentina. Además, todavía debe definir quién llevará la cinta de capitán y la camiseta 10. En el último cruce, por las Eliminatorias, Argentina ganó con un gol de Thiago Almada.

Uruguay, por su parte, llega en plena reconstrucción. La Celeste quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026 y Marcelo Bielsa dejó el cargo, por lo que Diego Forlán, entrenador de la Sub-20, se hizo cargo de manera interina hasta marzo, cuando la AUF elija nuevas autoridades.

Este será su segundo ciclo de partidos al frente del equipo. Forlán recupera a Federico Valverde, que arrastra una molestia física, y también a Nicolás de la Cruz y Agustín Canobbio, por lo que cuenta con el plantel completo.

Sin embargo, en su primera prelista dejó afuera a Fernando Muslera, figura de Estudiantes en su camino a la final de la Copa Libertadores. Giorgian de Arrascaeta y Maximiliano Araújo destacaron que sienten que están creciendo como grupo. La última visita a La Bombonera terminó con victoria uruguaya 2-0, con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez.

¿quién llevará la 10?

Lionel Scaloni reveló que la camiseta “10” de la Selección no la llevará ningún jugador hasta que no sea obligatorio, tras el histórico retiro de Lionel Messi de la “Albiceleste” y además dejó en claro que aún no evaluaron quién podría portarla.

“En este partido (la camiseta 10) no se la vamos a dar a nadie. No tenemos pensado a quien darsela hasta que no sea obligatoria. Y cuando sea obligatoria ya veremos a quien se la damos”, afirmó el DT de la Selección en conferencia de prensa.