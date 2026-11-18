La Conmebol confirmó la designación de la terna arbitral para la final de la Copa Libertadores que se disputará entre Estudiantes y Palmeiras, en Montevideo: el árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela y el encargado del VAR su compatriota Juan Soto.

Nacido el 24 de noviembre de 1983 en el estado Portuguesa, Valenzuela debutó en la Primera División en la temporada 2011-12 y obtuvo la escarapela internacional FIFA apenas dos años después. Su ascenso fue meteórico: en 2021, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol lo distinguió como el Mejor Árbitro de la Conmebol. Tras participar en Qatar 2022, Valenzuela hizo historia en el Mundial 2026 al convertirse en el primer árbitro venezolano en dirigir un partido por el 3er puesto.

Su experiencia en duelos decisivos incluye finales de Copa Sudamericana (2020 y 2023), Recopa Sudamericana (2022 y 2025) y la Copa Intercontinental 2024 entre Real Madrid y Pachuca. En la actual Libertadores, dirigió a ambos finalistas en cuartos de final.

En el Estadio Centenario estará acompañado por una terna de confianza integrada por Jorge Urrego, Tulio Moreno, Alexis Herrera como cuarto árbitro y Juan Soto en el VAR.

El historial de Jesús Valenzuela dirigiendo a ambos finalistas muestra un balance favorable para Estudiantes (2 victorias, 2 empates y 1 derrota) y un invicto contundente para Palmeiras (6 victorias y 1 empate). La única vez que no ganó Palmeiras fue ante San Lorenzo en Buenos Aires el año pasado.

Al Pincha lo tuvo como árbitro en su triunfo en el repechaje ante Everton 1-0 en 2022 (Fase 3). Ese mismo año estuvo en Curitiba contra Athletico Paranaense en el empate 0-0. A instancias del VAR anuló un gol al local en el final del partido.

Además lo tuvo como árbitro en la derrota en 2023 por Copa Sudamericana contra Corinthians, partido que luego se definió en La Plata.

El año pasado estuvo al frente de la terna por Copa Libertadores de octavos de final ante Cerro Porteño (0-0).

Este año se vieron las caras otra vez en el Neo Química Arena, en la victoria del Pincha ante Corinthians. En este cruce en San Pablo, Valenzuela sancionó un penal sobre el final por mano de Leandro González Pirez que Memphis Depay remató por encima del travesaño.

Su designación fue tema de debate. Los brasileños no querían a un uruguayo, por la presencia de Muslera y Medina. Se eligió a Valenzuela. Otro candidato era Piero Maza.