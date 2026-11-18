En sus partidos internacionales Jesús Valenzuela no estuvo acompañado por grandes polémicas ni reclamos.

En la Libertadores 2026, uno de los episodios más recordados ocurrió en La Bombonera, donde el arbitraje de Valenzuela generó una gran indignación en el Xeneize ante Cruzeiro. Convalidó un tanto del conjunto brasileño tras revisar una acción y, al mismo tiempo, se anuló un gol agónico a Miguel Merentiel por una mano previa de Milton Delgado. Sobre el final del partido, Valenzuela decidió pitar el final justo cuando el VAR revisaba una posible mano penal de un jugador de Cruzeiro, desatando fuertes críticas por parte del cuerpo técnico y los futbolistas de Boca Juniors.

En Boca vs. Fortaleza en la Copa Sudamericana 2024, el juez venezolano fue cuestionado por omitir un penal claro a favor de Boca tras una fuerte infracción (patadón) sobre Edinson Cavani, además de amonestar al delantero uruguayo por sus reclamos sin que interviniera el VAR.

Otra situación controversial fue la molestia de Lionel Messi y la Selección Argentina (Copa América 2019 / Eliminatorias). En la semifinal de la Copa América 2019 contra Brasil (donde actuó como asistente del VAR), Valenzuela estuvo implicado en jugadas polémicas sobre Sergio Agüero y Nicolás Otamendi que no fueron revisadas, lo que provocó duras críticas y enojo por parte de Lionel Messi hacia la Conmebol.

Su designación en partidos decisivos -como la ida de semifinales de River ante Atlético Mineiro en 2021 o los cruces eliminatorios de Estudiantes- también estuvo bajo la lupa por criterios estrictos en el uso de tarjetas y revisiones de jugadas apretadas en el área. La jugada de penal de Memphis Depay no admitió discusiones pero fue alertado por el VAR, en campo él no lo advirtió.