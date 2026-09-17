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EL TUCUMANO SALIÓ ENTRE LÁGRIMAS. FUE REEMPLAZADO A LOS 64’ POR PÉREZ

Joaquín Correa dejó la cancha antes de tiempo y encendió las alarmas

Joaquín Correa salió lesionado

Por Redacción

Uno de los nombres fuertes de la ofensiva albirroja salió reemplazado en el complemento debido a una jugada en donde, con pelota dominada y en velocidad, sintió el famoso “pinchazo” en uno de sus muslos e inmediatamente debió ser reemplazado para dejarle su lugar al sanjuanino Fabricio Pérez. Ante el consuelo de varios de sus compañeros y visiblemente afectado por la situación el hombre surgido de las inferiores pincharratas abandonó el encuentro en San Pablo y en las próximas horas se tendrán mayores precisiones sobre la gravedad de su lesión.

EL PINCHA PEGA LA VUELTA

Luego del encuentro, Estudiantes descansó en San Pablo y regresó por la mañana. El contingente, arribó y quedó liberado hasta mañana, cuando se reencuentren en City Bell para preparar el duelo con Lanús del lunes a las 21:15 hs.

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