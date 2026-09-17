Respeten los rangos: Pincha semifinalista

Histórico. Increíble. Místico. Estudiantes es semifinalista de la Copa Libertadores de América luego de derrotar 1-0 a Corinthians en San Pablo con un gol de Alexis Castro a falta de tres minutos para el tiempo reglamentario y porque en el décimo de adición Memphis Depay erró un penal al rematar a las nubes.

El Pincha mereció clasificar porque fue mucho más en La Plata y jugó mejor en Brasil. Pese a sus bajas y cansancio se clasificó porque tuvo todo lo que tiene que tener un equipo para jugar semifinales. Pero por obre todas las cosas tuvo mística, eso que lo transforma en uno de los mejores equipos del país.

De movida el árbitro Jesús Valenzuela tuvo que mostrar personalidad para sacar adelante un partido complicadísimo para él. Tuvo que interpretar que no hubo infracciones en cruces del Pincha y viceversa, porque el local quiso tirarle la chapa y la presión encima. Fue realmente complejo el inicio de partido para Estudiantes, sin la pelota y con el asedio de Corinthians adentro y afuera de la cancha. En ese lapso hubo una jugada que se reclamó penal, una amarilla a Bidón y un Ezequiel Piovi que caminó por la cornisa de la tercera amarilla. El Pincha se paró con un esquema flexible: fue 5-3-2 en defensa y 4-4-2 en ataque. Fue Joaquín Correa el jugador más adelantado y el que acompañó a Carrillo. El equipo recién pudo manejar la pelota después de los 18 minutos. A los 20 tuvo la primera aproximación y a los 25 el primer remate al arco: Baltasar Rodríguez desde afuera y muy alto.

En ese tramo del primer tiempo fueron los mejores momentos del equipo del Cacique Medina que tímidamente fue al frente. No fue la mejor versión del equipo pero al menos alejó la pelota del área y pudo cumplir con su deseo de ser protagonista. Se jugó en campo local con ligeras asociaciones entre Correa, Castro y Tobio Burgos. Pero nunca dio la sensación de tener el partido en su poder.

Por eso en el tramo final se empezó a quedar. Le costó mucho a Tobio Burgos ser el lateral volante y por ahí Corinthians encontró el camino al arco de Muslera. Primero avisó con un remate desde afuera del peruano Carrillo y luego con un tiro de Kaio César a las manos del arquero uruguayo.

Antes del descanso pudo sorprender Estudiantes desde afuera del área. Fue una jugada de contra por pelota recuperada por González Pirez, desborde por la derecha y Joaquín Tobio Burgos apareció solo y sin marca por el centro, desde afuera. Le pegó fuerte y muy cerca del palo derecho de Hugo Souza. Fue lo más claro del partido para los argentinos que se fueron al descanso con dos amonestados: González Pirez y Palacios.

Empezó mejor Estudiantes el segundo tiempo. Controló la pelota y se adelantó en el campo, con las subidas de Palacios y buenas sociedades en espacios cortos. Llegó un par de veces por ese sector del campo y mostró credenciales. A los 8 minutos tuvo un chance inmejorable con el cabezazo de Tobio Burgos, sin marca adentro del área, tras buen centro de Baltasar Rodríguez. Fue tan clara que en el banco no lo podían creer.

El Pincha se quiso posicionar en campo rival entendiendo que era su momento, o que al menos empezaba a soltarse un poco en el manejo de la pelota. Le costó consistencia en la mitad de cancha porque más allá de buenas intervenciones no pudieron imponerse allí Castro ni Rodriguez. Y tampoco se mostró en su mejor versión Joaquín Correa que encima a los 16 minutos sintió una molestia en el posterior con todo el olor a desgarro. Una baja durísima para el equipo en el partido y en todo lo que se le viene por delante. Le costó asimilar su salida con media hora por delante.

Los últimos 20 minutos fueron de una tensión total. El ruido externo se apagó y fue el momento de exponerse lo menos posible, pero Corinthians asumió el protagonismo por el peso de la localía y el cansancio de Estudiantes que terminó en cancha con Fabricio Pérez, Gabriel Neves y Edwuin Cetré. El uruguayo Muslera se hizo gigante para tapar un remate desde afuera del área.

Pero al partido le quedaba un capítulo y era milagroso. La guapeó Tomás Palacios en la izquierda y tiró un centro que sorprendió a todos. Por el centro apareció Alexis Castro para anotar un gol que no estaba en los planes pero que puso una cuota de merecimiento en la serie. Gol de Estudiantes para el 1-0 a falta de tres minutos que enloqueció de San Pablo a La Plata para tener la clasificación en la mano pero en el minuto 51 un penal increíble lo dejó con la chance del local de empatar pero Memphis Depay en el minuto 55 lo tiró por arriba del travesaño y la locura fue total. Místico. Estudiantes es semifinalista de la Copa Libertadores de América.

17 AÑOS Tuvo que esperar Estudiantes para regresar a una semifinal de Copa Libertadores. El triunfo de anoche ante Corinthians, gracias al gol del Pucho Castro le permitió al Pincha meterse entre los cuatro mejores equipos de América. Tuvo que esperar Estudiantes para regresar a una semifinal de Copa Libertadores. El triunfo de anoche ante Corinthians, gracias al gol del Pucho Castro le permitió al Pincha meterse entre los cuatro mejores equipos de América.