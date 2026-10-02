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El volante de carcarañá fue el capitán

José Sosa volvió a ser titular y Palacios se reintegra a la Selección

Por Redacción

José Sosa, el histórico volante de Estudiantes, volvió a formar parte anoche del equipo titular, después de tres partidos.

Sí, el oriundo de la ciudad de Carcarañá fue uno de los elegidos por el Cacique Medina para que juegue de entrada contra el equipo que dirige Martín Palermo.

El volante, de 41 años, que llevó la cinta de capitán, volvió a jugar desde el comienzo del encuentro luego de tres encuentros, ya que la última vez que el futbolista había sido justamente ante el Calamar, en la victoria por 2-1 en el marco del torneo Clausura. Desde entonces, e incluyendo el partido de Copa Libertadores, Sosa (reemplazado por Cetré) integró el banco de suplentes.

PALACIOS VUELVE A LA SELECCIÓN

Por otra parte, el defensor Tomás Palacios, que volvió a jugar como lateral por la izquierda, se reintegra hoy a los entrenamientos con la Selección argentina, que se encuentra en plena competencia por la triple fecha FIFA.

Palacios, que fue convocado por Lionel Scaloni para participar de los tres amistosos programados para la Albiceleste, uno de los cuales (ante Benín) servirá para la despedida de Lionel Messi.

MINUTOS PARA KOCIUBINSKI

Bautista Kociubinski, de 25 años, volvió a tener minutos en el equipo que dirige el Cacique Medina. El volante, surgido de las divisiones inferiores del club albirrojo, reemplazó a Fabricio Pérez, al comienzo de la parte complementaria. La última vez que Kociubinski había tenido rodaje fue hace seis fechas, ante Barracas.

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