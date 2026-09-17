Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Juegos Suramericanos 2026: el análisis de Gustavo Alfaro tras el triunfo de la Sub 19 de Paraguay ante Argentina

Por Redacción

La presentación de la Selección de Paraguay en los Juegos Suramericanos contó con la presencia de Gustavo Alfaro, actual DT del seleccionado mayor, asistió al encuentro para observar a las jóvenes promesas que vencieron a Argentina.

Luego del partido, el director técnico reveló su charla íntima con los futbolistas victoriosos y destacó su actitud para revertir el resultado frente a la adversidad: "Les dije que los felicitaba y que nadie les impida hacer realidad los sueños que tienen, pero que para eso tienen que trabajar mucho. Ser jugador de fútbol profesional o de una selección nacional son las 24 horas del día, los 365 días del año".

En relación con una posible convocatoria de estos juveniles, el técnico subrayó la necesidad de una renovación de cara a la próxima cita mundialista: "Paraguay inicia un proceso que tiene la suerte de ya estar clasificado a la próxima Copa del Mundo y hay parte de su selección que tiene que hacer un recambio generacional". 

"La verdad que estos chicos tienen mucho talento, tienen muchas capacidades, pero el derecho a ganarse la citación lo tienen que hacer ellos", aseguró el exentrenador de Gimnasia.

Al ser consultado sobre la resurrección del elenco absoluto y su retorno a los primeros planos de las Eliminatorias, Alfaro adjudicó el éxito a la recuperación de la esencia histórica. "Creo que volvió a recuperar su esencia. Sentí que había perdido la identidad de lo que siempre había representado.

o único que tuve que hacer es buscar ese hilo de la historia, volver a recuperar esas cosas que en el 2010 con el Tata Martino habían sido muy buenas y limpiar ese puente en la relación de la gente con los jugadores", detalló el entrenador

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?