Juegos Suramericanos: el platense Ulises Cazau obtuvo la medalla de bronce en los 50 metros mariposa

El nadador Ulises Cazau, uno de los 21 platenses que participan en los Juegos Suramericanos, se quedó con la medalla de bronce en 50 metros mariposa y es el segundo atleta nacido en la Ciudad que se queda con una presea.

El nacido en La Plata culminó en la tercera posición en la competencia con 23.84 segundos. Por su parte, su compatriota Santiago Grassi fue segundo con 23.62, apenas dos centésimas detrás del venezolano Jorge Otaiza (23.60).

“La previa (a la carrera) estuvo muy interesante. Llegar y que todo el público esté alentando a todo el equipo estuvo muy bueno. Las sensaciones puntuales se me pasaron muy rápido así que no las tengo. Los 50 metros es una prueba muy explosiva. Me gustan los 100, pero esta prueba se disfruta mucho. Tenemos una marca que está a la altura y la sabemos llevar en estos torneos”, señaló a EL DIA.

En ese marco, el platense habló sobre su performance en la competencia sudamericana: "Cero estrategia. Es tirarse, agarrarse del agua y tratar de tocar la pared lo antes posible. El profe y la familia está muy cerca y es un lujo que nos podemos dar. Es un torneo muy a favor de Argentina. La pileta está rapidísima y muy bien iluminada. Se siente en el ambiente una energía distinta".

Cazau es una de las grandes promesas de la natación argentina y representante del Club Montego. En agosto de 2024 logró establecer un nuevo récord argentino en los 100 metros mariposa con un impresionante tiempo de 0:52.87. Este logro no solo representaba un hito personal para el platense, sino que también marcaba un avance significativo para la natación argentina en competencias internacionales.

"En La Plata siempre está el aguante y hasta la Secretaría de Deportes está muy firme. Un saludo para los chicos de Los Tilos y de ADN Montego. También estoy entrenando en la pileta de Avellaneda que me dejan ese espacio y lo usamos un montón para entrenar en pileta larga", sentenció.

Aguilar terminó quinto en los 200 metros libres

El nadador platense Máximo Aguilar, que venía de ganar una medalla de bronce en la posta 4x200, culminó en la quinta posición de los 200 metros libres.

El representante de Estudiantes terminó quinto con 1:51.40, a dos segundos del podio. Este domingo, el nacido en La Plata se había referido a su nivel individual: “En cuanto al rendimiento individual no fue lo que esperaba, tenía expectativas altas, pero pude quedar cerca de mi mejor marca, así que contento con eso y más con el rendimiento colectivo”.

Foto: Nicolás Braicovich Foto: Nicolás Braicovich