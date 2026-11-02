Kimi Antonelli: el Bambino campeón, Colapinto penalizado

La ciudad de México presenció historia pura al ser testigo de la coronación de Andrea Kimi Antonelli como el piloto más joven de la historia en ganar el Campeonato Mundial de Fórmula Uno con 20 años y 68 días de edad.

Por su parte, Franco Colapinto, que había finalizado en el octavo lugar, fue penalizado por lo que terminó fuera de la zona de puntos. El comunicado de la FIA dice que la sanción fue por “no reducir suficientemente la velocidad al atravesar un sector con bandera amarilla simple”.

La determinación de la entidad que regula la Fórmula Uno fue tomada después de varias horas de haber terminado la carrera en la capital mexicana; mientras que además le restan un punto en la superlicencia.

Con esta penalización de diez segundos, Franco Colapinto concluyó en el décimo quinta puesto de la clasificación general. Por su parte, Pierre Gasly, que había terminado el puesto 10 lo bajaron a la décima séptima y ultima posición de acuerdo a todos los autos que completaron los 72 giros de la carrera. El francés recibió un “Stop and Go” lo que equivale a 30 segundos.

En definitiva, Alpine se va de México con las manos vacías, pero esto no debe menospreciar la actuación de Colapinto, que fue competitivo y ahora deberá poner la cabeza en el GP de Brasil, que se corre el próximo fin de semana.

El piloto italiano -el primero de ese país en salir campeón después de 73 años- se aferró al título a falta de cuatro carreras para el final de la temporada con un tercer puesto en el Autódromo “Hermanos Rodríguez”. Al menos, Antonelli necesitaba un noveno puesto para asegurarse el título o que saliera victorioso de la carrera cualquiera menos George Russell (su compañero en Mercedes) o Lewis Hamilton (Ferrari).

“Gracias a todos. Lo hicimos”, respondió entre lágrimas que se escuchaban en la radio del equipo. “No estaría acá sin Mercedes, sin mi familia. Es un momento que vivirá por siempre. Ha sido una temporada increíble”, admitió una Antonelli sumamente emocionado.

Se hizo larga la espera para Antonelli. Había estado muy cerca en el GP de Austin del fin de semana pasado, apenas a dos puestos, y tuvo que aguardar incluso un poco más por las demoras que sufrió la carrera en México, con varios accidentes que requirieron incluso hasta una bandera roja que suspendió la competencia durante una media hora.

La carrera comenzó con una gran disputa por la punta, con Leclerc asaltando el primer puesto tras un mano a mano muy ajustado con Hamilton, quien largó en la pole position. Sin embargo, una penalización al monegasco le dejó servido el número uno a Max Verstappen; mientras que Colapinto en una gran largada saltó del undécimo puesto al séptimo puesto.

Muy cerca de hacerse con el triunfo estuvo el italiano de Mercedes, porque asumió el liderazgo cuando los tres pilotos fueron a boxes. Antonelli se aferró a sus neumáticos de salida, esperando un Safety Car que -con muy mala fortuna para el italiano- llegó apenas una vuelta después de su propia parada. De haberse mantenido en pista un giro más, seguramente habría celebrado por duplicado en México.

La competencia estuvo parada una media hora, a raíz del fuerte choque de Valtteri Bottas (Cadillac), quien sufrió una falla en la suspensión y terminó rompiendo la barrera de seguridad, que debía ser reparada antes de reanudar la carrera. Fue el tercer piloto del día en abandonar, ya que en los primeros giros habían dicho adiós Fernando Alonso y su compañero de Aston Martin, Lance Stroll.

El relanzamiento de la carrera renovó la emoción, con un Hamilton que volvió a quedar por delante de Leclerc y presionó a Verstappen hasta el final. Antonelli, cuarto al momento del auto de seguridad y la bandera roja, también pasó al monegasco de Ferrari para quedar tercero.

El podio no cambió de allí en más, a pesar de un Virtual Safety Car tras un toque entre Oscar Piastri (McLaren) y Arvid Lindblad (Racing Bulls) que dejó afuera al segundo.

Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Isack Hadjar (Red Bull) y Ryo Hirakawa (Haas).

A propósito de la campaña de Kimi Antonelli, el italiano llegó al título a bordo de un auto que probó ser el más rápido de toda la parrilla, pero aún así sorprende la diferencia de puntos que le sacó a su propio compañero de equipo, George Russell, quién había empezado el campeonato como líder.

Antonelli construyó el título principalmente en la recta principal de la temporada, cuando encadenó cinco triunfos al hilo entre la segunda y la sexta competencia. De ahí en más en cada carrera esta temporada: de las trece carreras restantes, ganó cuatro, se subió al podio diez veces y en solo dos competencias se quedó sin sumar puntos.