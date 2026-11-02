Nace una nueva era en la máxima categoría

Andrea Kimi Antonelli se consagró como el campeón del mundo más joven en la historia de la Fórmula 1, luego de consolidar su ventaja en el certamen luego de imponerse en el GP de Estados Unidos y tras subirse al podio en el Gran Premio de México en el tercer puesto. Con 20 años recién cumplidos, el piloto de Mercedes acumuló 365 unidades en la tabla general y superó a su compañero de equipo, George Russell (242), antes de las últimas cuatro jornadas del calendario.

La campaña de 2026 colocó a Antonelli al frente del campeonato con un registro de nueve victorias en 19 carreras disputadas. El piloto oriundo de Bolonia logró triunfos en los circuitos de China, Japón, Miami, Montreal, Mónaco, Bélgica, Italia, Barcelona y Austin. Su rendimiento constante le permitió sumar podios en 15 oportunidades a lo largo del certamen, lo que aceleró la definición del Campeonato de Constructores en favor de la estructura alemana durante la última competencia disputada en Texas.

El margen sobre sus rivales directos en la tabla de pilotos se amplió de forma progresiva. Detrás del italiano y de Russell, el heptacampeón Lewis Hamilton (241) marcha en la tercera posición al volante de su Ferrari, mientras que Max Verstappen (236), de Red Bull, ocupa la cuarta plaza. La matemática del certamen establecía que un noveno lugar en la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez bastaba para que Antonelli asegurara la corona sin depender de otros resultados en pista.

Con la conquista del título de la F1, Antonelli superó la marca histórica de Sebastian Vettel, quien logró su primera corona en 2010 a los 23 años. La combinación de regularidad y velocidad en las clasificaciones permitió al corredor de la escudería de Brackley liderar la tabla de posiciones desde la mitad del torneo, cuando encadenó festejos en Europa.