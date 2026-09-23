La dirigencia albiazul busca achicar las deudas

Luego del fuerte cruce que hubo el pasado sábado entre referentes del plantel y la dirigencia por el atraso salarial hubo comunicaciones telefónicas y la promesa de achicar la deuda en los próximos días calmó las aguas, situación favorecida por el descanso de dos días que le brindó Ariel Pereyra a los futbolistas.

Antes del partido contra Banfield estaba latente la inquietud de los futbolistas por la deuda (en algunos jugadores el mes de junio se suma a la totalidad de los salarios de julio y agosto) por lo que pidieron una reunión con el presidente albiazul, Carlos Anacleto.

Quizá potenciada por el resultado del partido ante el Taladro, el cónclave no terminó bien porque se cruzaron recriminaciones, ya que al reclamo salarial se le opuso un postura crítica acerca de algunos resultados deportivos a los que la gestión directiva le había tenido que poner la cara.

Si bien la reunión tuvo un final abrupto en medio de la discusión, el paso de las horas aportó calma y le puso paños fríos a la situación, por lo que el contacto entre las partes se retomó en las últimas horas con mejor diálogo y el compromiso de pago de la dirigencia para saldar una parte de la deuda en los próximos días.

Más allá de la deuda con el plantel, Gimnasia ha tenido dificultades en el pago de los sueldos en los últimos meses. Los empleados enrolados en el gremio Utedyc han cobrado solo el 35% del salario de agosto, mientras que al fútbol infanto-juvenil, femenino y las actividades bajo la órbita del Departemento de Deportes se les adeuda parte de julio y la totalidad del sueldo correspondiente a agosto.

La venta de Alan Lescano a Argentinos Juniors, que parecía la solución financiera en esta etapa del año, no lo ha sido porque todavía no ingresó dinero a la tesorería albiazul. De todos modos, no está en el ánimo de los futbolistas una medida de fuerza, por lo que ya se retomarón los entrenamientos -físico para los que jugaron con Banfield y trabajos con pelota para el resto- y el plantel viajará el jueves a Mendoza para el partido con Independiente Rivadavia.