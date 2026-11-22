Mientras Gimnasia avanza hacia fin de año con la mente puesta en los playoffs del Clausura y el regreso a la competencia internacional para 2027, la dirigencia dejó trascender avances en las vías de financiación del proyecto para la remodelación del estadio Juan Carmelo Zerillo.

La remodelación completa del estadio del Bosque fue uno de los pilares en la campaña presidencial de Carlos Anacleto durante su campaña, pero hasta el momento las conversaciones en pos de un financiamiento integral no habían avanzado lo suficiente como si parece haber sucedido en el último tiempo, al punto de que se baraja la posibilidad de un anuncio oficial durante diciembre.

En su momento, el Concurso de Ideas para las obras en el Bosque determinó la elección del proyecto 65, que contempla una ampliación de la capacidad del escenario que alcanzaría entre 50.000 y 51.244 espectadores, además de incorporar un centro deportivo cubierto y diversos espacios como terrazas, paseo gastronómico y un estacionamiento para más de 200 vehículos. El proyecto respeta la Techada Favaloro y la Tribuna Néstor Basile.

El final del 2026 podría aportar una buena noticia en la búsqueda de un grupo empresario que aporte el dinero para concretar la obra a cambio del usufructo del escenario por una determinada cantidad de años.

Victoria del femenino en el cierre del año

Con gol de Loana Bernhard, Gimnasia derrotó 1 a 0 a Independiente en El Bosquecito y finalizó 12º su participación en el Torneo Clausura de la máxima categoría.

El gol tripero fue tempranero. Maia Farías alcanzó a puntear en el área una pelota que le quedó servida a Loana Bernhard, quien mandó la pelota al fondo del arco.

El equipo de Silvana Villalobos jugó con Sara Garglianone; Azul Oszczyk, Abril Coronel, Lucila Aste, Micaela Adorno; Milagros Oliver (Dahiana Cantero), Pilar Casas; Estefanía Gauto (Alma Dietrich), Florencia Gaetán, Loana Bernhard (Valentina Aguilar); Maias Farías (Martina Escobar).