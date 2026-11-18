En su despedida de 2026, la Reserva albiazul cortó con una racha negativa de cinco derrotas consecutivas y goleó 4-0 a Atlético Tucumán en Estancia Chica. Federico Pendas, Santiago Vilarreal, Francisco Ballesteros y Justo Jáurequi marcaron los tantos triperos.

El el conjunto tripero volvió a sumar minutos Jeremías Merlo, quien tuvo una destacada actuación en la primera etapa y luego fue reemplazado. Merlo ya había jugado en el segundo amistoso del pasado sábado ante River. Entre los pibes profesionales, también fueron titulares Leonel Troncoso, Juan Cortazzo y Samtiago Villarreal.

Los pibes triperos marcaron una clara supremacía desde el inicio del partido. A los 19 minutos, Federico Pendas, de cabeza, puso el 1 a 0 para el local y antes de los 25 minutos, Santiago Villarreal señaló el 2 a 0 tras encontrar una pelota suelta luego del despeje de un defensor antes de que Ballesteros interviniera ante un centro bajo de Jeremías Merlo. El propio Ballesteros puso la historia 3-0 diez minutos antes del final de la primera etapa.

En el complemento, el juego mantuvo la misma tónica, con una superioridad manifiesta del conjunto tripero. El ingresado Justo Jáuregui, de taco, le puso cifras definitivas al resultado a los 40 minutos con una particularidad: el sábado también convirtió con un tacazo en el 3-0 de la Sexta ante Defensa y Justicia.

El equipo albiazul inició el partido con Máximo Cabrera; Francesco Paradela, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Mariano Ojeda; Joel González, Dylan Álvarez; Jeremías Merlo, Leonel Troncoso, Santiago Villarreal; Francisco Ballesteros.

En el equipo dirigido por Hernán Lisi ingresaron Román Nagavonsky por Merlo, Vicente Spinetti en lugar de J. González (G), Santino López García por Villarreal, Justo Jáuregui en lugar de Ballesteros y Quimey Vasco entró por Troncoso (G).