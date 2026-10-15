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FUE 4-4 EN EL COUNTRY DE CITY BELL

La Reserva empató con Lanús en un partido a puro gol

X (@EdelpFutbol)

Por Redacción

En un partido a puro gol, Estudiantes igualó 4-4 con Lanús, en el Country Club, por la décimo tercera fecha del Torneo Proyección Clausura. Los goles del conjunto que dirige Jonatan Schunke los anotaron Benjamín Sagües Barreiro, en do oportunidades, Axel Atum y Francisco Silveti.

El Pincha quedó, por ahora, afuera de los cuatro equipos que se clasifirán a los playoffs. Pero está a un punto de Riestra aunque hoy podría ser superado por Boca, que tiene un partido menos y es local de Ferro.

El equipo Pincha ante el Granate fue: Boti; Crivaro, López Bertero, Messina, Valentukonis; Spalleta, Alcaraz, Atum; Basualdo, Sagües Barreiro y Fernández Soler.

¿QUÉ PASA CON DOMÍNGUEZ ÁVILA?

En tanto sigue sin reincorporarse al plantel de Reserva y tampoco al profesional el juvenil Franco Domínguez Ávila, el jugador que integró la selección argentina en los Juegos Suramericanos pero al día siguiente de la derrota en la Supercopa Internacional posó con su hermano y una camiseta de Rosario Central.

Desde el Pincha no informaron qué sucederá con el delantero pero todo indica que no volverá a entrenar ni jugar por las próximas semanas como un castigo

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