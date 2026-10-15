A dar el primer golpe

Llegó el momento: 17 años esperó Estudiantes para volver a disputar esta instancia de la máxima cita continental. En una nueva noche de Copa, el Pincha recibe en UNO a Flamengo, por el juego de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 21.30, con el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez. .

La espera terminó. Estudiantes está entre los cuatro mejores de América y buscará dar el primer paso de la serie en condición de local. La tarea no será sencilla, pero tampoco imposible. Enfrente tendrá al vigente campeón del certamen, al que ya enfrentó cuatro veces en las últimas dos ediciones. El antecedente más reciente corresponde a la fase de grupos de esta Copa, donde el Pincha cosechó una igualdad en el Jorge Luis Hirschi y cayó por la mínima diferencia en Río de Janeiro.

Los cariocas vienen de dejar en el camino a Independiente del Valle con un global de 3-1. Mientras que los platenses eliminaron a Corinthians en San Pablo en una noche histórica con el gol de Alexis Castro y el penal fallado de Dephay en el último suspiro del partido.

Por su parte, cabe señalar que Flamengo, que viene de vencer a Fluminense por la competencia doméstica y marcha en lo más alto de la tabla, llegará con bajas de peso. Danilo y De Arrascaeta se encuentran lesionados, mientras que Jorginho fue expulsado por doble amarilla ante los ecuatorianos, en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Pese a estas ausencias, el Mengao mantiene una formación con nombres de jerarquía y alternativas de sobra para el ataque. La principal duda pasa por uno de los puestos ofensivos, donde Gonzalo Plata y Saúl Ñíguez compiten por un lugar entre los titulares.

En contrapartida, Estudiantes recuperó piezas importantes, aunque no podrá contar con Leandro González Pirez ni Tomás Palacios. Sin embargo, tendrá a disposición a Tiago Palacios y al recién llegado Marcos Rojo. A ellos se suma Joaquín Correa, cuya presencia desde el arranque es una de las incógnitas que mantiene el entrenador.

La presencia de Marcos Rojo, hasta anoche, estaba en duda porque no había llegado la habilitación de Conmebol. Puertas adentro creen que finalmente llegará hoy.

Con respecto a la estructura inicial, la idea de Alexander Medina es poner en cancha un once de jerarquía, siempre sujeto a las condiciones físicas de varios de sus dirigidos. Por eso, en el empate ante Central Córdoba, el Cacique optó por dejar a algunos futbolistas trabajando en City Bell, como Guido Carrillo, Tucu Correa y Ezequiel Piovi, con la intención de que lleguen en las mejores condiciones al compromiso de esta noche.

La expectativa es enorme. Estudiantes buscará hacerse fuerte ante su gente, aprovechar la localía y conseguir un resultado que le permita viajar a Brasil con posibilidades concretas de alcanzar la final. En una noche que promete ser especial en UNO, el Pincha tendrá por delante un desafío mayúsculo, pero también la oportunidad de volver a demostrar que está a la altura de las grandes citas continentales.

El partido irá desde las 21.30 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, donde se espera un gran recibimiento de los hinchas albirrojos para con el equipo.