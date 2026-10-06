La Reserva va por una victoria para acomodarse

La Reserva de Estudiantes se mide esta tarde ante Newell’s en Rosario, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura Proyección. El partido va desde las 15.00 en el Estadio Marcelo Bielsa y contará con el arbitraje principal de Nicolás Díaz. Además, el juego se podrá seguir a través de la pantalla de LPF Play.

Los dirigidos por Jonathan Schunke vienen de conseguir un triunfo clave ante Defensa y Justicia en la jornada anterior por 2-0. Dicha victoria fue clave para que el Pincha quede a tiro de la zona de playoffs.

En este contexto, la tercera está ubicado en el quinto puesto del segundo grupo del campeonato con 20 unidades, mismos puntos que Deportivo Riestra. El último equipo de momento, que clasifica a la siguiente instancia del certamen.

Por su parte, la Lepra rosarina llega con un invicto de tres partidos sin caer, con dos triunfos y un empate. Sin embargo, con relación a la tabla de posiciones, está en el undécimo puesto con 11 puntos. Lejos de selecto grupo que avanza de fase.

Con estos condimentos, Estudiantes buscará sumar un triunfo clave ante la Lepra y encaminar su clasificación a los Cuartos.