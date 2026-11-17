Después de enfrentar a Costa Rica, el equipo de Lionel Scaloni tendrá que esperar hasta 2027 para volver a jugar, ya que no habrá más actividad internacional durante lo que resta del año.

En principio, Argentina volverá a tener acción en marzo del año que viene, durante la primera ventana FIFA del año. Allí podría disputar nuevos amistosos como parte de la preparación para el próximo ciclo, aunque todavía no están confirmados los rivales, las sedes ni las fechas de los encuentros.