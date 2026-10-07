La UBA lo distinguio como Doctor Honoris Causa

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, que había resuelto otorgar un Doctorado Honoris Causa a Lionel Messi, hizo entrega de la distinción en la previa del duelo con Benín.

La UBA explicó que la distinción -su máximo título honorífico- es por considerarlo el mejor jugador de fútbol a nivel mundial de las últimas décadas y por ser “un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad”.

“Esto es algo que no tiene nada que ver con el fútbol, con todo lo que hice en el deporte. Es un orgullo haberlo recibido, poder decir que soy un doctor honorífico. Es un día especial para mí, estoy tranquilo pero a medida que se acerca el partido se va complicando un poquito más”, dijo Messi a la hora de agradecer la distinción entregada por el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti. Messi estuvo acompañado por Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Gio Lo Celso y el presidente de la AFA, Claudio Tapia.