Lamolina rompió el silencio en medio del papelón: "Ojalá pudiera ver el celular a cinco metros"

El empate sin goles entre All Boys y Godoy Cruz quedó eclipsado por un final caliente y plagado de discusiones en torno al arbitraje de Nicolás Lamolina. A falta de tres minutos para el cierre, el juez había sancionado un penal a favor del conjunto mendocino, lo que desató un tumulto inmediato. En medio del enojo, futbolistas suplentes y miembros del cuerpo técnico del equipo de Floresta ingresaron al terreno de juego y le exhibieron un teléfono celular para comprobar que la infracción había ocurrido fuera del área.

Lejos de acusar recibo de la tecnología improvisada en pleno campo, Lamolina se defendió tras el encuentro en diálogo con TyC Sports. “Nunca vi el celular. Ojalá puediera ver un celular a cinco metros y con una jugada que me congelan que no sé si es antes o después de lo que pasó. Quiero destacar esto porque me parece importante. Cuando vi el celular busqué todo el tiempo mirar para otro lado. Mirar a la nada porque sabía que si miraba el teléfono iban a pensar que cambié la decisión por eso y sería gravísimo”, aclaró el árbitro sobre la jugada que terminó modificando el rumbo del partido.

Aunque no se trató de la única acción controversial en contra del conjunto de Floresta. Veinte minutos antes, a los 20 del segundo tiempo, el juez ya había pitado la pena máxima en favor del Tomba por una supuesta mano de Emiliano Purita que despertó reclamos y que la televisación oficial no logró constatar con claridad; no obstante, el atacante Martín Pino desperdició la ejecución desde los doce pasos.

Además, el encuentro ya venía precedido por un clima tenso en la previa: debió comenzar con 30 minutos de retraso a raíz de varios disturbios en los accesos al estadio, donde se produjeron enfrentamientos entre hinchas locales y efectivos policiales que incluyeron gases lacrimógenos, balas de goma y piedrazos.

Sobre el final del encuentro, All Boys sufrió la expulsión de Zafarana y la anulación de un gol por posición adelantada, sellando un empate en cero cuyo resultado deportivo quedó totalmente opacado por la desconcertante aplicación del "VAR casero" y el mal desempeño arbitral.