Las claves para el partido entre Etcheverry y Tirante

❑ Puede prevalecer la mayor experiencia de Tomás Etcheverry sobre todo en los peloteos largos.

❑ Thiago Tirante tratará de imponer su fuerte saque, que puede hacer daño al juego de Etcheverry.

❑ Tirante llega más descansado, ya que debutó el pasado lunes en el Estocolmo y Tomy tuvo que jugar ayer más de dos horas y media.

❑ Además, Etcheverry jugó contra el local Max Dahlin (778) con bandas de protección en el gemelo de la pierna izquierda seguramente como consecuencia de una molestia muscular.

❑ Etcheverry y Tirante, además de ser amigos, se conocen bien en su juego y cada uno tratará de imponer el suyo en un partido histórico para el tenis de nuestra ciudad.