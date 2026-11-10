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Las claves para el partido entre Etcheverry y Tirante

Por Redacción

Puede prevalecer la mayor experiencia de Tomás Etcheverry sobre todo en los peloteos largos.

Thiago Tirante tratará de imponer su fuerte saque, que puede hacer daño al juego de Etcheverry.

Tirante llega más descansado, ya que debutó el pasado lunes en el Estocolmo y Tomy tuvo que jugar ayer más de dos horas y media.

Además, Etcheverry jugó contra el local Max Dahlin (778) con bandas de protección en el gemelo de la pierna izquierda seguramente como consecuencia de una molestia muscular.

Etcheverry y Tirante, además de ser amigos, se conocen bien en su juego y cada uno tratará de imponer el suyo en un partido histórico para el tenis de nuestra ciudad.

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