Un duelo platense bien lejos: Etcheverry y Tirante, cara a cara en Suecia

Hace frío y estoy lejos de casa, dice la canción de la mítica banda de rock argentino “Los Abuelos de la nada”, en el comienzo de la letra del tema que lleva como título: “Mil horas” del álbum “Vasos y Besos” de 1983.

Y en ese marco se dará el primer enfrentamiento entre los tenistas platenses en el circuito ATP: Tomás Etcheverry y Thiago Tirante en un torneo del circuito ATP. Lejos porque será en Estocolmo (12.548 kilómetros de nuestro país) y frío (las temperaturas no superan los 4 grados centígrados en la ciudad sueca).

El destino y también parte de la fortuna quisieron que Etcheverry y Tirante se crucen en el cuadro principal del torneo sueco. El cruce entre ambos tenistas por uno de los partidos de los octavos de final se jugará hoy, no antes de las 10:30 de nuestro país.

De acuerdo al cronograma de los organizadores del torneo, el enfrentamiento entre Tomás Etcheverry y Thiago Tirante se jugará en el segundo turno de la cancha principal después de partido entre el estadounidense Alex Michelsen y el argentino Juan Manuel Cerúndolo; mientras que la televisación correrá por la señal de Disney + Premium.

Este cruce entre los jugadores de La Plata se terminó de confirmar ayer después de la victoria de Tomy Etcheverry, actual número 29 de mundo y segunda raqueta de nuestro país, sobre el local Max Dahlin (778) por 6-4, 6-7 (6) y 6-3 tras dos horas y 32 minutos de juego,

Etcheverry, que lució bandas de protección sobre el gemelo de la pierna izquierda, se tuvo que esforzar al máximo ante un joven jugador sueco (recibió una invitación especial), que sacó su mejor tenis e impulsado por los simpatizantes suecos que coparon las tribunas del el Royal Tennis Hall, que lo obligó a Tomy a sacar todo de sí a pesar de la diferencia en el ranking.

Por su parte, Thiago Tirante (51) debutó el pasado lunes con un triunfo en dos sets frente al español Jaume Munar (70) por 7-6 (3) y 6-3 luego de una hora y 44 minutos de partido de la primera ronda del torneo, que se juega sobre superficie dura y bajo techo.

A todo esto, el que se lleve la victoria entre Etcheverry y Tirante se estará enfrentando con el ganador de la llave entre el noruego Casper Ruud (18) y el vencedor del partido de hoy entre el francés Adrian Mannarino (61, que ingresó al cuadro principal como Lucky Loser) y el hazajo Aleksandr Shevchenko (107), proveniente de la Qualy.

Al margen del circuito ATP, Tomás Etcheverry y Thiago Tirante, dos amigos desde chiquitos que jugaron en nuestra ciudad para después darle proyección a nivel nacional e internacional, se enfrentaron en torneos menores, donde Tomy tiene la ventaja 2 a 1.

La última vez que se midieron de manera oficial fue en la final del Challenger de Trieste, al norte de Italia. Dicho partido se disputó el domingo 1 de agosto de 2021 sobre cancha de superficie de polvo de ladrillo y con amplias restricciones como consecuencia de la Pandemia de Covid-19. El vencedor fue Tomy por un doble 6-1 tras una hora y 13 minutos de juego.

Era otro contexto con ambos jugadores que llegaban con la consigna de escalar en el ranking e ir acomodándose en el circuito puramente profesional, aunque Tomy tenía más carretel en el tenis internacional.

En ese partido decisivo, Etcheverry llegaba con 22 años y ubicado en el puesto 166 del ranking mundial y en semifinales eliminó al kazako Timofey Skatov (308) por 7-5 y 7-5 (estaba abajo 5 a 1) tras dos horas y seis minutos de juego.

Por su parte, Tirante arribó con 20 años y en el casillero 324 del escalafón mundial. El platense, que ingresó desde la Qualy, se encargó de dar el batacazo al superar en la semifinales al bosnio Damir Dzumhur (122 del mundo, primer preclasificado) por un contundente 6-3 y 6-3, en apenas una hora y 15 minutos.

Ambos han crecido tanto física como mentalmente, ganaron espacio en el tenis mundial, tienen un nombre, ya saben lo que es representar a la Argentina en la Copa Davis y se presentan como las mejores raquetas de nuestro país y del continente.

Lejos de la ciudad, en Estocolmo, Etcheverry y Tirante serán protagonistas de un partido histórica para el tenis de La Plata.