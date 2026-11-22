Las divisiones formativas de Estudiantes tuvieron una destacada jornada este sábado frente a Atlético Tucumán, por la anteúltima fecha del Torneo de Juveniles. El Pincha sumó 15 de los 18 puntos en juego, producto de cinco victorias y una derrota, y volvió a mostrar buenos resultados en las distintas categorías.

En City Bell, las divisiones mayores hicieron pleno. Cuarta se impuso 2-0 con goles de Daneri y Sanabria, mientras que Quinta repitió el resultado gracias a los tantos de Piacenza y Greig. Sexta completó con un contundente 3-0, con anotaciones de Tello, Auzmendi y Villar.

A domicilio también hubo festejos albirrojos. Séptima ganó 3-0 con un doblete de Sánchez Lima y otro tanto de Dasso, mientras que Octava se impuso 2-0 con goles de Rivero y Montiel. La única derrota llegó en Novena, que cayó 2-0.

De esta manera, Estudiantes cerró otra jornada de Juveniles con un saldo positivo y cinco categorías victoriosas en la recta final del torneo.