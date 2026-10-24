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Las categorías mayores juegan en abasto

Las juveniles del Lobo enfrentan a River Plate

Por Redacción

Desde las 9, las divisiones juveniles de Gimnasia enfrentarán a River Plate, en el marco de la trigésima fecha del rorneo oficial que organiza la AFA.

En esta oportunidad, las categorías mayores (Cuarta, Quinta y Sexta) del Lobo serán locales en el predio de Estancia Chica; mientras que las divisiones menores (Séptima, Octava y Novena) se presentarán en el predio que el Millonario posee en la localidad bonaerense de Ezeiza.

Como se recordará, la semana pasada no hubo actividad oficial de juveniles debido a la celebración del Día de la Madre, por lo que el enfrentamiento entre Triperos y Millonarios, como el resto de los partidos del certamen, marcan la reanudación de la competencia luego de los once puntos cosechados ante Quilmes.

Como quedó dicho, en Estancia Chica, la actividad comenzará con el partido de la Cuarta División, que conduce técnicamente Ricardo Kuzemka.

Posteriormente, será el turno la Quinta División, dirigida en este caso por el ex arquero de Gimnasia, Guillermo Hernando y más tarde, la jornada se cierra con la Sexta División, de Rodrigo Roselli.

En el River Camp de Ezeiza, la fecha comenzará a las 9 con el partido de la Séptima dirigida por Andrés Ramos. A su término, jugará la Octava a cargo de Mariano Maida y cerrará la jornada la Novena División, de Nicolás Terminiello.

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