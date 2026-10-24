Noche tranquila y feliz: ocho sin perder para el Tripero

¡Así sí, Gimnasia! El Lobo no sufrió en la victoria ante Sarmiento y eso, en este parejo y ultracompetitivo fútbol argentino, no es poco. Desde un gran primer tiempo de Agustín Auzmendi, el juego distinto de los Nachos -Miramón y Fernández, en el orden que usted desee- y otro gran ingreso de Franco Torres, el conjunto albiazul edificó un triunfo claro, sin dejar dudas ni terminar sufriendo, que le permitió sumar tres puntos claves para meterse en los playoffs por la definición del Clausura y en zona de Sudamericana, sin dejar de ilusionarse con un zarpazo que le permita entrar a la Copa Libertadores.

El 2 a 0 sobre Sarmiento no fue una victoria más. Le ganó a un rival directo en la lucha por los playoffs y lo dejó cuatro puntos abajo con seis por jugar, independientemente de lo que pase con el resto de los partidos. Además, los 51 puntos sumados en la tabla anual lo dejaron bien adentro de la zona de clasificación a la Sudamericana, más allá de los cupos que se van a generar por los campeones del propio torneo y de la Copa Argentina, por ejemplo. Hoy, Gimnasia está a tres puntos del líder del año (Boca Juniors) y a dos puntos de Rosario Central, en zona de Copa Libertadores. Todavía les falta jugar, pero nadie le roba los sueños al triperío.

Sin ser una gran actuación, el Lobo le ganó bien a un rival que tiene más que unos cuantos. Cuando el partido no daba seguridades, entre algunos errores en el manejo de la pelota en el equipo albiazul y un conjunto de Facundo Sava bien trabajado en ataque, desde un error defensivo de la visita llegó el gol tripero: el arquero Ayala recibió un pase atrás de Caramelo Martínez, Nacho Fernández fue a tapar la salida y el remate del golero pegó en el capitán mens sana y se metió para el 1 a 0.

Así como la presión tripera dio sus frutos, el Lobo logró imponerse en la mitad de la cancha y llevar el juego más cerca del arco visitante. En ese contexto, una buena acción de ataque terminó con un remate de Agustín Auzmendi que pegó en el travesaño. Sarmiento se salvó de recibir el segundo.

El Verde apenas pudo inquietar con un remate cruzado que controló con la vista Harlen Castillo. Por eso, hasta el final de la primera mitad, Gimnasia redondeó un partido tranquilo, sin grandes sobresaltos en defensa y con algunos merodeos en ataque que le podían haber dado más premio. El error en el último pase y algunos borbollones que los delanteros triperos no pudieron aprovechar impidieron que el equipo del Pata aumentara la ventaja al cabo de los primeros 45 minutos.

En el complemento, Sarmiento empujó pero casi sin conseguir chances de gol. Nacho Miramón, con un remate alto, estuvo cerca del segundo tanto albiazul. Casi enseguida, el visitante estuvo muy cerca del empate con un remate de zurda de Gastón González que se fue al córner tras un desvío en Germán Conti.

El despliegue de Agustín Auzmendi lo sube al podio junto al gran nivel de los Nachos

El Lobo pareció liquidarlo con una contra rápida como un rayo. Miramón robó contra el lateral izquierdo de Sarmiento en campo propio y todos los movimientos fueron perfectos, desde su conducción hasta que la pelota llegó al Chelo Torres, quien definió y el balón pegó en la base del palo. El rebote lo capturó Nacho Fernández y Ayala le ahogó el festejo, pero la tercera fue la vencida y Lucas Janson ponía el 2 a 0.

El tiempo pasado tiene que ver con el reclamo de Sarmiento. El VAR -a cargo de Silvio Trucco- llamó a Martínez yel árbitro anuló el tanto de la tranquilidad para el triperío. Obviamente, la decisión generó la bronca de todo Gimnasia,, tanto dentro como fuera de la cancha.

El partido parecía controlado para el Tripero, pero la anulación del tanto lo exponía a pagar demasiado caro un eventual error. Lucas Janson volvió a estar cerca del gol cuando encontró una pelota suelta y Ayala se quedó con su disparo.

La tranquilidad la aportó, quien si no, Franco Torres. El correntino ingresó por el Chelo y volvió a portar mucho como en las últimas semanas. Siempre con un puñado de minutos, inició la jugada del gol de Colazo en Mendoza, le cometieron el penal en el Bosque ante los tucumanos y el foul en el Ducó del que llegó el tiro libre que Nacho Fernández puso en la cabeza de Conti. Ayer, Nacho apiló gente de derecha hacia el medio y -cerca de la medialuna- alcanzó a dejarle la pelota a Franco Torres, que le pegó al balón con una comba perfecta para liquidar la historia antes de la media hora del segundo tiempo. desde la puerta del área

Franco Torres, con sus ingresos, aportó puntos importantes en las últimas fechas de la campaña

El Pata tuvo margen para darle minutos a un par de pibes. Así, llegó el debut para Leonel Troncoso (enganche, 20 años, firmará contrato a fin de año) y Facundo Di Biasi volvió a jugar en priemra tras 13 meses de su lesión de ligamentos cruzados.

El equipo de Sava no se resignó y tuvo varios tiros de esquina que Gimnasia supo defender. Un gran remate de Elián Giménez, otro ingresado en el Verde, buscó el ángulo superior derecho del arco de Castillo pero solo generó el uhhh de la gente, que respiró aliviada.

El pitazo final de Martínez le permitió a los hinchas un gran festejo en un partido que no sufrió como ha sucedido en juegos anteriores. Esta vez, el Lobo no fue Verde y demostró una madurez envidiable que le permite llegar muy bien al final de este 2026.