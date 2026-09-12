Las pibes del Pincha quieren seguir de racha

Por la fecha 25 del Torneo de Divisiones Juveniles, las categorías formativas de Estudiantes se miden ante sus pares de Belgrano de Córdoba.

Los pibes vienen derechos en el campeonato con dos jornadas invictas ante Platense y Sarmiento. En este sentido, en la jornada anterior frente al Verde, Estudiantes cosechó 12 unidades de 18 puntos posibles.

De esta manera, las Juveniles buscarán seguir por la senda del triunfo ante el Pirata. Por su parte, la actividad en el Country Club de City Bell comenzará a las 9.00 con el juego de la Cuarta. A las 11.00 será el turno de Quinta. Mientras que el último turno estará a cargo de la Sexta a partir de las 13.00.

En la provincia del mediterráneo, tendrán actividad las categorías mayores, quienes visitarán el predio Armando Pérez.

En este sentido, la jornada dará inicio a las 9.00 con Séptima, continuará a las 11.00 con Octava y finalizará a las 12.45 con la participación de la Novena.

Por otro lado, cabe señalar que los seis partidos contarán con transmisión televisiva. Los duelos que se disputen en el predio Mariano Mangano se podrán seguir a través del canal de streaming del Club o la cuenta oficial de Youtube. En tanto que los encuentros a disputarse en la Docta también se podrán seguir por la plataforma de Youtube, en el canal de Belgrano.