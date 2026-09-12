Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Se miden ante belgrano de córdoba

Las pibes del Pincha quieren seguir de racha

Por Redacción

Por la fecha 25 del Torneo de Divisiones Juveniles, las categorías formativas de Estudiantes se miden ante sus pares de Belgrano de Córdoba.

Los pibes vienen derechos en el campeonato con dos jornadas invictas ante Platense y Sarmiento. En este sentido, en la jornada anterior frente al Verde, Estudiantes cosechó 12 unidades de 18 puntos posibles.

De esta manera, las Juveniles buscarán seguir por la senda del triunfo ante el Pirata. Por su parte, la actividad en el Country Club de City Bell comenzará a las 9.00 con el juego de la Cuarta. A las 11.00 será el turno de Quinta. Mientras que el último turno estará a cargo de la Sexta a partir de las 13.00.

En la provincia del mediterráneo, tendrán actividad las categorías mayores, quienes visitarán el predio Armando Pérez.

En este sentido, la jornada dará inicio a las 9.00 con Séptima, continuará a las 11.00 con Octava y finalizará a las 12.45 con la participación de la Novena.

Por otro lado, cabe señalar que los seis partidos contarán con transmisión televisiva. Los duelos que se disputen en el predio Mariano Mangano se podrán seguir a través del canal de streaming del Club o la cuenta oficial de Youtube. En tanto que los encuentros a disputarse en la Docta también se podrán seguir por la plataforma de Youtube, en el canal de Belgrano.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?