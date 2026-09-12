Estudiantes, obligado a sumar en el Clausura

Obligado a ganar, pero con la necesidad de cuidar piezas para revancha del miércoles, Estudiantes recibe esta tarde a Platense en el Estadio UNO por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El partido va desde las 14.45 con el arbitraje principal de Maximiliano Macheroni. A su vez, el juego se podrá seguir a través de la pantalla de ESPN Premium y la transmisión radial del equipo de la Supertransmi de La Redonda en el 100.3 del dial.

Atravesando un Mundo de sensaciones, entre el campeonato doméstico y la Copa Libertadores, el Pincha se juega gran parte de su clasificación a los playoffs esta tarde ante un rival que se encuentra en una situación similar.

En este sentido, el Calamar viene de caer 2-0 ante Fluminense en el primer juego de los Cuartos de la cita máxima del continente, al mismo tiempo que se encuentra en la lucha por ingresar al selecto grupo de los ocho mejores equipos del grupo que avanzan de fase.

Estudiantes, por su parte, que viene de igualar como local ante Corinthians y que pocos días antes había caído ante Vélez por el certamen vernáculo, busca dar vuelta la página pero sin descuidar la revancha del miércoles en San Pablo.

De esta manera, Alexander Medina planea presentar una formación alternativa. El entrenador sabe que el compromiso ante Platense es clave para seguir en carrera por un lugar en los playoffs y no perder terreno en la Tabla Anual, aunque también tiene claro que gran parte de las aspiraciones del semestre estarán en juego el próximo miércoles en San Pablo.

Con ese panorama, la prioridad pasa por administrar cargas y preservar a varios de los habituales titulares. Si indicios del equipo, todo indica que el DT apostará por una rotación profunda. Incluso Muslera tendría descanso pensando en la revancha copera.

En la última línea aparecen varias incógnitas. Una de ellas pasa por la zaga central, donde Desábato y Pierani asoman como alternativas para conformar la dupla defensiva, aunque la decisión final será tomada por el CT en las horas previas al encuentro.

La misma situación se presenta en la mitad de la cancha. El Cacique planea darle descanso a piezas importantes como Rodríguez, Piovi y Castro, por lo que futbolistas como Sosa, Neves, Elías y Kociubinski podrían ganar protagonismo. Además, existe la posibilidad de que Miguel Monsalve tenga sus primeros minutos.

En ofensiva tampoco hay demasiadas certezas. Cetré, Perez, Aguirre y Gaich aparecen como los principales candidatos para ocupar los puestos de ataque en un equipo que buscará sumar tres puntos importantes sin descuidar el gran objetivo de la semana: la clasificación a las semifinales de la Libertadores.