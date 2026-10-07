Lionel Messi, tras su retiro de la Selección Argentina: "Es el día más triste de mi carrera"

Luego del silbatazo final que decretó el triunfo ante el seleccionado africano, el estadio Monumental se preparó para un homenaje sin precedentes. Un enorme despliegue de drones iluminó el cielo nocturno con diferentes siluetas alusivas a la carrera del diez. A la par de este espectáculo visual, la cantante Soledad Pastorutti interpretó la canción "Brindis", melodía muy significativa para el plantel albiceleste a lo largo de los últimos años.

En medio de ese clima de profunda emoción, Lionel Messi tomó el micrófono para dirigirse a las miles de almas presentes y provocó las lágrimas de todos los aficionados. El ídolo expresó: "Es difícil decir hay tantas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo. no queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande estuve muy feliz con esta camiseta durante más de 20 años, hasta en los peores momentos. Nunca dejé de luchar".

"No venir más va a ser un dolor muy grande. Jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Siento que es el momento", continuó.

Con la voz entrecortada, Messi reveló: "Siento que es el momento. El último mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita y no pasó nada raro como se dice. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros, dejamos todo".

"Le agradezco a este grupo con el que compartimos estos años y que me hicieron campeón del mundo, Copa América, Finalíssima. Sabía que podíamos competirle a cualquiera porque tenía al lado guerreros que se dejaban la vida", siguió.

En esa línea, al recordar la celebración del Mundial 2022, confesó: "En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, el partido que jugamos después de ser campeones del mundo, hasta el día de hoy veo videos y me emociono. Muchas gracias. Hoy me toca vivir el día más triste, el día que me voy de la selección, pero voy a estar de su lado bancando a los chicos que vengan".

"Van a venir momentos duros, no es normal lo que se hizo, nosotros nos tememos que acompañar más que nunca. Para conseguir objetivos grandes hay que conseguir objeticos, hay gente que quiere hacerle mal a la selección y no hay que darle el gusto", aseguró.

Por último, Messi afirmó: "Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha, soy un agradecido a dios de ser argentino. Muchas gracias. Los quiero".