Los 10 momentos del 10

1. CAMPEÓN MUNDIAL

El primero, sin lugar a dudas, es la coronación en el Mundial de Qatar 2022, donde el seleccionado nacional obtuvo su tercera estrella, pero el capitán argentino logró romper el maleficio y levantar el trofeo más importante para cualquier futbolista. Además lo hizo jugando a un muy alto nivel, siendo el goleador, la figura del equipo y para coronar fue elegido como el mejor jugador de la Copa del Mundo disputada en tierras asiáticas.

2. COPA AMÉRICA 2021

La primera estrella del astro rosarino en la Selección Mayor, fue en la Copa América 2021 disputada en Brasil, donde el plantel conducido por Lionel Scaloni quebró una racha de varios años con el seleccionado nacional sin poder coronarse. El contexto fue inmejorable, triunfo ante Brasil 1-0 con gol de Ángel Di María en el estadio Maracaná. Además, en lo particular, Messi venía de perder las finales del trofeo continental de Venezuela 2007, quedar eliminado como local en octavos en 2011, en Chile 2015 y Estados Unidos 2016, de la mano de Martino volvería a llegar a dos finales, en las cuales perdería ante los transandinos.

3. LA CAMISETA NÚMERO 10

La primera vez que portó la camiseta número 10 de la mano de, nada más ni nada menos, que Diego Armando Maradona, que como DT le otorgó dicho número ni bien asumió como DT para afrontar las Eliminatorias para Sudáfrica 2010 y el Mundial en territorio africano. Desde allí, excepto por haber estado ausente, nunca más la soltó. Antes había utilizado la número 18, la 19 y hasta la 15 cuando disputó los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

4. ARG 6 - SER 0

El primer partido y gol en Mundiales también es un momento que seguramente quedará guardado en la memoria, el rival fue Serbia y Montenegro por la fecha 2 de la fase de grupos en Alemania 2006. En el Veltins Arena de Gelsenkirchen y con la presencia de Diego Armando Maradona en la tribuna, un joven Lionel ingresó a los 75’ con la camiseta número 19 en lugar de Maximiliano Rodríguez con el encuentro 5-0. Sin embargo, quince minutos fueron suficientes para que convirtiera su primer gol en una Copa del Mundo y pusiera el definitivo 6-0.

5. EL CAPITÁN

La capitanía, otorgada en el ciclo de Alejandro Sabella, también fue un hecho que marcó la ligazón de la Pulga con la albiceleste. Con la llegada del ex DT de Estudiantes y con las Eliminatorias y el Mundial de Brasil 2014 por delante, así como Bilardo lo hizo con Maradona, Sabella haría lo propio con Lionel Messi. Tras ser criticado por su nivel en el ciclo de Sergio “Checho” Batista, en donde se disputó la Copa América 2011 en nuestro país, el director técnico que venía de ser campeón de América con Estudiantes en 2009 y del Torneo Clausura 2010, le dio su confianza y Lio respondería con grandes rendimientos en las Eliminatorias Sudamericanas y el Mundial de Brasil 2014.

6. DEBUT

Su primer partido en la Selección Mayor es otro de los momentos que quedarán para encuadrar, si bien no fue el ideal, el histórico evento ocurrió en un amistoso ante Hungría en Budapest, cuando Lio ingresó con la camiseta 18 pero duró menos de un minuto en cancha ya que fue expulsado por el árbitro alemán Markus Merk, por un forcejeo entre Messi con el defensor húngaro Vilmos Vanczák, donde el juez principal vio un codazo inexistente y le mostró la roja directa al argentino. Pese al mal trago, sería debut con victoria 2-1 con la celeste y blanca.

7. SU PRIMER GOL

El primer gol con la camiseta celeste y blanca se produjo en 2006 en un amistoso ante Croacia en el estadio del Basel de Suiza, en lo que terminó siendo derrota 3-2 del conjunto de José Néstor Pekerman que se preparaba para afrontar la Copa del Mundo de Alemania de ese mismo año. Esa fría noche en Basilea, Messi sería titular en una formación que tuvo a: Roberto Abbondanzieri; Leonardo Ponzio, Fabricio Coloccini, Nicolás Burdisso, Walter Samuel; Martín Demichelis, Esteban Cambiasso; Juan Román Riquelme; Lionel Messi, Hernán Crespo y Carlos Tévez.

8. LA FINAL

Su primer final del Mundo, si bien fue dolorosa por la derrota en tiempo suplementario ante Alemania con el gol de Mario Götze en 2014, marcó también un Messi ya líder y comandando al equipo de Alejandro Sabella a una final mundialista tras 24 años. Autor de goles importantes en una primera fase para nada sencilla, donde le convirtió a Bosnia y Herzegovina en el debut, a Irán y a Nigeria. Si bien no convirtió goles a partir de octavos, fue una de las figuras de dicho Mundial y se quedó con el balón de oro de esa competencia.

9. GOLEADOR

El 21 de junio de 2016, en la Copa América del Centenario disputada en Estados Unidos, el “10” argentino se convertiría en el máximo goleador de la historia de la Selección Argentina, destronando a Gabriel Omar Batistuta. El gol convertido para romper el récord del “Bati” se lo convirtió al conjunto estadounidense a quien le anotó un impresionante gol de tiro libre que se coló en ángulo del arquero local Brad Guzan, en un encuentro que el seleccionado dirigido en ese momento por Gerardo “Tata” Martino ganaría 4-0 para meterse en la final.

10. OTRO RÉCORD

Otro momento y fecha guardado en un capítulo especial de la larga historia de Lionel Messi y la Selección Argentina tuvo lugar el 28 de junio de 2021, cuando la “Pulga” se convirtió en el futbolista argentino que más veces vistió la camiseta albiceleste en la historia. Esto ocurrió también en una Copa América, más precisamente la de Brasil 2021, cuando la escuadra de Lionel Scaloni enfrentó por la fase de grupos a Bolivia y la venció 4-1 con dos goles del astro argentino en el cierre del grupo A donde culminó como líder con diez puntos, en una competencia que sería atípica por el hecho de que no hubo público en los estadios debido a la pandemia de Covid-19.