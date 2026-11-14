Los campeones 2009 y los de 1968/69/70 serán invitados

En la antesala de una cita histórica para el fútbol argentino y sudamericano, Estudiantes decidió apelar a su propia mística de cara al duelo decisivo de la Copa Libertadores 2026. La dirigencia albirroja cursó una invitación formal para que todo el plantel que conquistó América en 2009 diga presente el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, donde el equipo enfrentará a Palmeiras en busca de la quinta estrella continental.

La confirmación llegó de la voz de uno de los máximos referentes de la institución, José Ernesto Sosa. Tras los festejos del equipo en Córdoba, el capitán ratificó que el club ya se comunicó con los héroes del Mineirao para que acompañen a la delegación en tierras uruguayas. El objetivo es claro: rodear al actual plantel de Alexander Medina de la energía y el legado de quienes supieron levantar el trofeo diecisiete años atrás bajo las órdenes de Alejandro Sabella.

La jornada en la capital uruguaya tendrá, además, un condimento emocional extra para la familia pincha. Según trascendió en las últimas horas, Mariano Andújar -arquero titular de aquella gesta en Belo Horizonte e ídolo indiscutido del club- habría sido designado para vivir un momento único: será el encargado de ingresar al campo de juego del Centenario portando el trofeo de la Copa Libertadores en la ceremonia previa al pitazo inicial.

De esta manera, el Estadio Centenario (un escenario cargado de simbolismo para Estudiantes, donde ya supo dar la vuelta olímpica en 1968) será testigo de un reencuentro generacional. El puente entre ambas épocas tiene un nombre propio dentro de la cancha: Marcos Rojo. El defensor es el único integrante del actual plantel que también formó parte de la plantilla campeona en 2009, cerrando un círculo perfecto.

Además podrían estar presentes los campeones de finales de la década del ‘60. Mucho dependerá su estado de salud, pero los quieren como estuvo Carlos Bilardo apoyando en el estadio Mineirao 2009.