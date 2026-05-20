Los hinchas coparon el Maracaná en Estudiantes - Flamengo

Los hinchas de Estudiantes copan el Maracaná, a menos de tres horas del encuentro frente a Flamengo en condición de visitante por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Cerca de 1.500 entradas vendidas para la parcialidad visitante colmaron de rojo y blanco las calles de Río de Janeiro.



Desde La Plata, Mar del Plata y Garín, entre otros, la banda del Pincha no dudó en viajar al país vecino para acompañar a los jugadores, escoltas del Mengao en el Grupo A. La fase para los dirigidos por Alexander "Cacique" Medina finalizará en el Estadio UNO cuando reciba a Independiente Medellín.

Mientras tanto, este miércoles ya entrada la noche en Río de Janeiro, de a poco van ingresando los hinchas albirrojos.