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Los hinchas coparon el Maracaná en Estudiantes - Flamengo

Por Redacción

Los hinchas de Estudiantes copan el Maracaná, a menos de tres horas del encuentro frente a Flamengo en condición de visitante por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Cerca de 1.500 entradas vendidas para la parcialidad visitante colmaron de rojo y blanco las calles de Río de Janeiro. 

Desde La Plata, Mar del Plata y Garín, entre otros, la banda del Pincha no dudó en viajar al país vecino para acompañar a los jugadores, escoltas del Mengao en el Grupo A. La fase para los dirigidos por Alexander "Cacique" Medina finalizará en el Estadio UNO cuando reciba a Independiente Medellín. 

Mientras tanto, este miércoles ya entrada la noche en Río de Janeiro, de a poco van ingresando los hinchas albirrojos. 

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