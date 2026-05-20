Las playas de Copacabana se tiñeron de rojo y blanco en la previa de Estudiantes - Flamengo

Desde Copacabana, Río de Janeiro, los hinchas de Estudiantes tiñen las playas de rojo y blanco a tan solo unas horas del partido entre Flamengo y el club albirrojo, en el Maracaná y desde las 21.30 hs.Alrededor de 1500 hinchas de Estudiantes accedieron a su entrada y fueron llegando al país vecino desde ayer por la tarde. Los dirigidos por Alexander “Cacique” Medina se alojaron en el hotel Windsor Marapendi, donde los fanáticos los recibieron con apoyo y aplausos.

Por la tarde de este martes entrenaron en el CT de Vasco da Gama, también en Barra do Tijuca.

El hotel donde se alojó la delegación albirroja está en un extremo de la ciudad, muy lejos de Copacabana e Ipanema, los puntos elegidos por la mayoría de los visitantes.

El punto de encuentro para esta tarde será el Parque Olímpico, en la zona del Maracaná, a las 16 horas. Pero ya otros hinchas se organizaron para viajar desde Copacabana desde el hotel Othon y lo mismo en Ipanema. Los que se alojan en Barra lo harán desde el Windsor, unas tres horas antes del inicio del partido.



Alrededor de 1500 hinchas de Estudiantes accedieron a su entrada y fueron llegando al país vecino desde ayer por la tarde. Los dirigidos por Alexander “Cacique” Medina se alojaron en el hotel Windsor Marapendi, donde los fanáticos los recibieron con apoyo y aplausos.

Por la tarde de este martes entrenaron en el CT de Vasco da Gama, también en Barra do Tijuca.

El hotel donde se alojó la delegación albirroja está en un extremo de la ciudad, muy lejos de Copacabana e Ipanema, los puntos elegidos por la mayoría de los visitantes.

El punto de encuentro para esta tarde será el Parque Olímpico, en la zona del Maracaná, a las 16 horas. Pero ya otros hinchas se organizaron para viajar desde Copacabana desde el hotel Othon y lo mismo en Ipanema. Los que se alojan en Barra lo harán desde el Windsor, unas tres horas antes del inicio del partido.



El punto de encuentro para esta tarde será el Parque Olímpico, en la zona del Maracaná, a las 16 horas. Pero ya otros hinchas se organizaron para viajar desde Copacabana desde el hotel Othon y lo mismo en Ipanema. Los que se alojan en Barra lo harán desde el Windsor, unas tres horas antes del inicio del partido.

