Los hinchas de Estudiantes comienzan a copar Río de Janeiro a la espera del duelo ante Flamengo

Estudiantes se prepara para afrontar esta jueves un partido decisivo ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. En ese marco, los hinchas del Pincha fueron colmando las playas y avenidas de Río de Janeiro con el fin de hacer sentir su presencia en suelo brasileño a 48 horas del duelo.

Familias enteras viajaron miles de kilómetros por vía aérea, micros que completaron más de 40 horas de ruta y grupos de amigos hicieron sacrificios económicos para no perderse el encuentro ante el Mengao. Si sos parte de los más de 3 mil hinchas del Pincha que viajaron a Brasil, podés también mandar tu foto al WhatsApp de EL DIA.

El color de los hinchas de Estudiantes también atrajo la atención de la prensa local y de los propios fanáticos de Flamengo, quienes observaron con respeto el despliegue de la hinchada argentina. Hasta el momento, la estadía de los Pinchas transcurrió en un clima de absoluta calma y sin inconvenientes con la policía brasileña.

La hoja de ruta del plantel rumbo a Brasil

El cronograma del viaje de Estudiantes comenzará mañana a las 15:45 desde el Country Club de City Bell con destino directo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras ultimar los últimos detalles tácticos.

El vuelo chárter con destino a suelo carioca tiene fijado su horario de despegue a las 18. A bordo viajarán el cuerpo técnico encabezado por Alexander Medina, los futbolistas concentrados —con la presencia de Marcos Rojo a la espera del fallo del TAS— y los principales dirigentes del club.

El arribo a Río de Janeiro y el posterior traslado hacia la zona oeste de la ciudad está previsto para las últimas horas de la jornada. El plantel se alojará en el Hotel Windsor Barra de Tijuca, donde arribará pasadas las 22 para realizar el correspondiente check-in, cenar de forma inmediata y quedar concentrado de cara al cruce decisivo de este jueves en el Maracaná.