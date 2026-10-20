Estudiantes ya vendió más de 3 mil entradas: recomendaciones para los hinchas que viajan a Río

Crece la ansiedad de los hinchas de Estudiantes de cara al partido de vuelta ante Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores 2026. Tras el 0-0 en UNO, los albirrojos viajan a Río de Janeiro con la esperanza de clasificar a la gran final. Tal es la expectativa que este martes se informó desde el club que el Pincha ya vendió más de 3 mil entradas, de las 4 mil que tendrán disponibles en el Maracaná.

Como se informó, algunos simpatizantes ya emprendieron viaje hacia Brasil, a la espera de que el plantel albirrojo arribe a tierras cariocas para disputar el jueves la revancha ante el Mengao. Si bien todavía restan algunos días para el encuentro, ya comenzaron a movilizarse hacia el país vecino y según un video que se viralizó en las redes sociales, varios hinchas iniciaron el viaje ayer, mientras que se espera que el resto de la parcialidad que cuenta con tickets llegue entre hoy, mañana y el mismo día del partido.

Es por eso que se espera que el Sector Sul Nível 2 (Bloque B) del mítico recinto se tiña de rojo y blanco. Se informó que las entradas se pueden conseguir a través del sitio web oficial habilitado para los hinchas de Estudiantes: futebolcard.

A su vez, es importante tener en cuenta que al momento de inscribirse en la plataforma, los compradores deberán registrarse biométricamente escaneando su rostro. Aquellos hinchas que no completen este paso no podrán validar el ingreso en los molinetes del Maracaná.

Recomendaciones para los hinchas que viajen a Brasil

Desde el Club emitieron un comunicado con recomendaciones destinado a los hinchas que viajarán a Brasil. En el mismo se expresa:

"Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y del Consulado General argentino en Río de Janeiro, el Club solicita a todos aquellos que viajen a Brasil extremar los cuidados y respetar estrictamente la legislación local.

Especialmente, se recuerda que cualquier gesto, cántico o expresión de carácter racista o xenófobo constituye un delito grave en Brasil y puede derivar en la detención de quien lo cometa.

La Ley Nº 14.532, vigente en Brasil desde 2023, tipificó la injuria racial como crimen de racismo, con penas de dos a cinco años de prisión. Asimismo, la legislación brasileña establece que los delitos de racismo no admiten libertad bajo fianza.

Durante las últimas ediciones de las Copas Libertadores y Sudamericana se registraron detenciones de ciudadanos argentinos por este tipo de hechos, tal como advirtió oportunamente la Cancillería argentina. Por este motivo, se solicita evitar absolutamente cualquier gesto, insulto o cántico que pueda ser considerado racista, xenófobo o discriminatorio.

La advertencia alcanza también a cualquier provocación hacia el pueblo brasileño. Una expresión o un gesto que en otro contexto pueda ser interpretado de otra manera puede tener consecuencias legales graves en Brasil. Por eso, se pide mantener una conducta responsable antes, durante y después del encuentro, tanto dentro del estadio como en el resto de la ciudad, y evitar responder a posibles provocaciones.

Asimismo, las autoridades consulares recomiendan utilizar exclusivamente entradas adquiridas a través de los canales oficiales, tener especialmente presente que el consumo de estupefacientes se encuentra severamente penado en Brasil y contar con un seguro de viaje de amplia cobertura que, preferentemente, incluya asistencia legal.

El Club solicita a todos sus socios e hinchas tomar estas advertencias con la máxima seriedad y colaborar para que quienes viajen a Río de Janeiro también estén informados. El racismo y la discriminación no son parte del folklore del fútbol: en Brasil constituyen delitos y pueden tener consecuencias penales graves.

Ante cualquier emergencia que requiera asistencia consular, los ciudadanos argentinos podrán comunicarse con el Consulado General de la República Argentina en Río de Janeiro a través de los siguientes canales:

Celular de guardia para emergencias: +55 21 98476-0444

Teléfono: +55 21 3850-8150

Correo electrónico: crioj@cancilleria.gob.ar

Dirección: Edifício Argentina, Praia de Botafogo 228, Sobreloja 201, barrio Botafogo, Río de Janeiro.

Atención al público consular: lunes a viernes, de 10.00 a 15.00.

Se recuerda que el celular de guardia está destinado exclusivamente a situaciones de emergencia, como detenciones, incidentes policiales graves, accidentes o pérdida de documentación".