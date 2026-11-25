La promesa se cumplió este miércoles, cuando Facundo Mensegues y Brian Froidevaux, los dos hinchas de Estudiantes que iniciaron su travesía en bicicleta el pasado viernes por la madrugada desde La Plata, arribaron finalmente a Montevideo durante las primeras horas de esta tarde para vivir la definición de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

Al ingresar a Montevideo, los viajeros recibieron una cálida bienvenida por parte de hinchas del Pincha que ya se encuentran en suelo oriental y de fanáticos de Peñarol, quienes además les brindaron alojamiento y respaldo durante los últimos tramos del recorrido terrestre.

El origen de esta apuesta futbolera surgió tras la victoria por 1-0 contra Corinthians en San Pablo en una instancia previa del certamen. En aquel momento, ambos prometieron cubrir en bicicleta todo el trayecto hacia el Estadio Centenario si el Pincha alcanzaba el la final de este sábado 28 de noviembre.

La travesía tiene un condimento particular, ya que ninguno posee todavía entradas para ingresar a la tribuna. Días atrás, Mensegues comentó con humor que un viaje de tres meses como mochilero por Brasil redujo su puntaje en el ranking del club a 3,94 unidades, lo que le impidió acceder a una entrada. No obstante, el hincha remarcó que su objetivo principal consiste en acompañar al plantel y disfrutar de la fiesta Pincha en las inmediaciones del estadio con el deseo de conquistar un nuevo título continental.