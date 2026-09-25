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Los puntos del fallo del Tribunal de Disciplina

Por Redacción

Estos son los puntos más importantes del Tribunal tras el reclamo de Vélez:

* El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó el reclamo de Vélez, que exigía la eliminación de Boca de la Copa Argentina por incluir seis jugadores extranjeros en la planilla (el límite es cinco).

* El Tribunal, además, determinó que no hubo alineación indebida porque el sexto extranjero no ingresó a jugar el partido de cuartos de final.

* Por ende, sancionaron a Boca con una multa económica equivalente a 1.000 entradas (unos 50 millones dde pesos).

* Vélez apeló ayer la decisión del Tribunal de Disciplina e interpuso una medida cautelar para frenar el cruce, que está previsto para ell domingo en Rosario, pero desde la AFA advirtieron con sanciones severas a los clubes que acudan a la justicia ordinaria, por lo que el partido se mantiene en pie.

* El Tribunal de Apelaciones deberá resolver de manera inminente si frena el cruce entre Boca y Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, o si convalida definitivamente el avance del conjunto de la Ribera a la siguiente instancia de la competencia federal.

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